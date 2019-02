Členové mládežnické organizace Alternativy pro Německo byli na Berlinale zbiti. Šli na film o holokaustu

Čtyři členy mládežnické organizace nacionalistické opoziční strany Alternativy pro Německo (AfD) fyzicky napadla skupina násilníků. Oběti útoku právě šly na projekci filmu o holokaustu na festivalu Berlinale. Policie v pondělí informovala, že bylo zahájeno vyšetřování kvůli podezření z nebezpečného ublížení na těle. Vyšetřování má také objasnit, zda byla motivem útoku stranická příslušnost napadených. Pachatelé jsou dosud neznámí. Berlín 22:40 11. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtyři členy mládežnické organizace nacionalistické opoziční strany Alternativy pro Německo (AfD) fyzicky napadla skupina násilníků (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Příslušníci mládežnického křídla AfD, známé jako Junge Alternative JA! (Mladá alternativa ANO!), byli napadeni na ulici, když mířili na projekci filmu Who Will Write Our History (Kdo bude psát naši historii) o varšavském ghettu.

Ředitel mezinárodního filmového festivalu Berlinale Dieter Kosslick podle agentury AP na bezplatnou projekci AfD pozval v reakci na antisemitské a revizionistické výroky některých jejích členů.

Mladá alternativa tvrdí, že její členy zbilo v neděli večer pět až sedm osob pokřikujících „špinaví náckové“. Dva z napadených utrpěli lehčí zranění.

Policie potvrdila, že na místě byli ošetřeni muži ve věku 27 a 31 let, ale převoz do nemocnice odmítli. Mladší z nich se pak podle informací agentury DPA na projekci objevil s obvázanou hlavou a z činu vinil levicové extremisty.