Německá vláda je rekordně nepopulární. Podpora naopak roste konzervativcům a krajní pravici

Obliba německé vlády se dostala na nejnižší úroveň od jejího nástupu k moci. Uvádí to v pátek stanice Deutsche Welle s odkazem na průzkum DeutschlandTrend, který zkoumal nálady mezi Němci tento týden. Preference klesají trojici vládních stran, naopak konzervativní unie CDU/CSU i krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD) zaznamenaly mírný růst. Berlín 18:44 1. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý kancléř Olaf Scholz na loňském summitu zemí skupiny G7 | Foto: Kay Nietfeld | Zdroj: AFP / Profimedia

Podle průzkumu bylo spokojeno či velmi spokojeno s prací kabinetu sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze 19 procent Němců. To bylo o dva procentní body méně než na začátku srpna a jednalo se o nejnižší údaj od prosince roku 2021, kdy vláda nastoupila k moci. Nějakou míru nespokojenosti vyjádřilo s počínáním vlády 79 procent respondentů, což bylo o jeden procentní bod více než na začátku srpna.

Popularita Scholzovy vlády klesá, spokojen je s ní každý pátý Němec. Daří se naopak pravicové AfD Číst článek

Ve srovnání s předchozím průzkumem si trojice vládních stran pohoršila každá o jeden procentní bod. Sociální demokraté (SPD) by podle průzkumu dostali 16 procent hlasů, Zelení 14 procent a liberálové (FDP) šest procent hlasů. Naopak opozici preference rostou. CDU/CSU si polepšila o dva procentní body na 29 procent a AfD o jeden procentní bod na 22 procent.

Výkyvy jsou však v rozsahu chyby v měření. Průzkum také poukázal na relativně velké změny ve volebním potenciálu dvou stran. Ten měří, kolik lidí zvažuje, že by mohlo nějakou stranu volit. V květnu roku 2021 uvažoval o volbě Zelených každý druhý německý volič, na konci letošního srpna to bylo 32 procent.

U AfD potenciál vzrostl o osm procentních bodů a protiimigrační straně tak zvažuje dát hlas téměř každý čtvrtý volič v Německu. Průzkum mapoval preference respondentů v první polovině tohoto týdne, kdy vláda měla výjezdní zasedání na braniborském zámku Meseberg.

Krajní pravice v Německu letos svolala 110 pochodů a protestů. Jejich počet prudce vzrostl oproti loňsku Číst článek

Například v Sasku by AfD dalo svůj hlas na 35 procent dotázaných, zatímco druhá CDU může počítat jen asi z 29 procenty. Všechny ostatní strany mají mizivou podporu, dostaly by se na jednotky procent, takže CDU nemůže spoléhat ani na to, že by mohla sestavit širokou koalici.

Sasku se přitom hospodářsky daří, do regionu přichází stále další velcí investoři a do budoucna může hrát klíčovou roli v rámci celého Německa. Tím pádem se tam zvedá životní úroveň. Více než třetina Sasů by i přesto volila stranu, kterou dosavadní premiér a šéf tamní CDU Michael Kretschmer označuje za radikálně populistické hnutí.

Podle stanice Deutsche Welle kabinet i koaliční strany v očích voličů poškozují veřejné hádky. Výrazně vzrostly obavy Němců o stav hospodářství po zveřejnění několika nepříznivých statistických údajů. Stav ekonomiky znepokojoval 28 procent respondentů, což bylo čtyřikrát více než v dubnu letošního roku. Podle 24 procent respondentů je ekonomická situace v Německu špatná, což je o tři procentní body více než v červnu.