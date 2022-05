‚Alžběta má skotskou krev.‘ Většina obyvatel na severu Británie má královnu ráda

O případné nezávislosti se ve Skotsku mluví už dlouho. Pokud bychom hledali alespoň jeden symbol Velké Británie, který je i ve Skotsku vnímaný pozitivně, je to bezpochyby královna Alžběta II. Ta se svým vřelým vztahem ke Skotsku netají a lidé ji tam za to mají rádi. Edinburgh 7:51 31. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Srpen, co srpen míří britská královna na svoje letní sídlo Balmoral (na snímku. Zámeček, který stojí doslova v srdci skotské vysočiny | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Srpen, co srpen míří britská královna na svoje letní sídlo Balmoral. Zámeček, který stojí doslova v srdci skotské vysočiny. Její příjezd do letní rezidence si pravidelně nenechají ujít ani Ursula a Mike. Na rozdíl od dalších stovek přihlížejících, to mají k Balmoralu, co by kamenem dohodil. Bydlí totiž v sousední vesnici.

„Samozřejmě, že i ve Skotsku jsou lidé, kteří královskou rodinu příliš nemusí. Řekl bych ale, že drtivá většina Skotů královnu respektuje,“ říká Radiožurnálu Mike.

A jeho manželka Ursula dodává: „Vládne už tak dlouho, že si ani nedokážu představit, jaké by to bylo bez ní. Vždyť je to nejdéle vládnoucí panovnice.“

Protože Ursula a Mike jsou už oba sedmdesátníci, pamatují okamžik, když na trůn Alžběta II. nastoupila.

„Pamatuji si, že korunovace bylo vůbec to první, co jsem viděla televizi. Bydleli jsme s rodiči v Dundee, na východním pobřeží Skotska. Televize byla tehdy vzácnost, my je neměli a byli jsme se dívat u strýčka. Tou parádou jsem byla okouzlena,“ vzpomíná Ursula.

Vztah mezi královnou Alžbětou II. a Skoty se budoval dlouho a má za sebou vzestupy a pády. Faktem je ale i to, že když se drtivá většina dnešních obyvatel Skotska narodila, Alžběta II. už vládla.

„Alžběta má skotskou krev. Pokud se týká panovnice, tak tady v podstatě nejsou výhrady. Má to určitou stabilitu a kontinuitu. Mně to vyhovuje, filozoficky mi to vyhovuje,“ hodnotí Paul Millar.

Ve Skotsku se sice nenarodil, v Edinburghu ale žije už čtyřiapadesát let a tak se za Skota tak trochu považuje. Ve své kanceláři na okraji města mi hrdě ukazuje fotografii, na které si s Alžbětou II. podává ruku.

„Tohle je v Brně. Zajel jsem si do Brna setkat se s královnou,“ popsal. Tehdy byl Millar českým honorárním konzulem a do Brna ho přivedly pracovní povinnosti.

Teď už je v důchodu, ale o politiku se dál živě zajímá. Jak říká, královnu mají ve Skotsku rádi, otázka je, jak tam jednou přijmou jejího nástupce.

