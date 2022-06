Příznivci a odpůrci monarchie. ‚Kdyby to bylo na mně, zrušil bych ji hned zítra,‘ říká Paul

Britská královna Alžběta II. slaví tento týden platinové jubileum: 70 let od nástupu na trůn. Po celé Británii i po zemích britského Společenství národů jsou naplánované různé akce. Postava královny, stejně jako samotná monarchie, má v Británii své skalní příznivce, ale i odpůrce. Ti první královnu a její rodinu zbožňují, ti druzí považují monarchii za anachronismus. Jaké jsou argumenty obou táborů? SERIÁL Londýn 12:40 1. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tery Hutt přezdívaný Mr. Union Jack, tedy Pan britská vlajka, na archivní fotografii z roku 2017 | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Ať už je to královská svatba, narození královského potomka, nebo oslava jubilea, někde poblíž nikdy nechybí skupinka skalních příznivců monarchie. Přehlédnout je nejde: na sobě mají oblečení ušité z maličkých britských vlaječek, v ruce pak prapor s portrétem královny či jiného člena její urozené rodiny.

„My Britové máme obrovské štěstí, že už tak dlouho máme královskou rodinu. A především naši milovanou královnu,“ říká osmdesátník Tery Hutt, který je asi nejvěrnějším fanouškem královské rodiny.

Je také možná jediným poddaným, pro kterého má královna přezdívku. Prý mu říká Mr. Union Jack, tedy Pan britská vlajka. Stovkami vlajek má totiž potištěný nejen oblek, ale i klobouk a vázanku.

Fanoušci monarchie na svatbě britského prince Harryho a jeho snoubenky Meghan Markleové v roce 2018 | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Jeho posedlost královskou rodinou začala za války, kdy se potkal s králem Jiřím VI. a královnou Alžbětou. Čekat na příležitost spatřit aspoň na okamžik královskou rodinu se stalo jeho celoživotní vášní.

Zapálenou obdivovatelkou monarchie je rovněž Maria Scottová: „Jsem velmi hrdá na naši královskou rodinu. Dělají toho tolik pro naši zemi, pro naše lidi. Myslím, že bychom si jich měli vážit. Všichni jsou prostě úžasní, a především její veličenstvo královna.“

Republikán Paul

Monarchie má ale i své odpůrce. „Jsem republikán, a kdyby to bylo na mně, zrušil bych monarchii hned zítra. Vím ale, že především královna je mezi lidmi velmi oblíbená. Mám pocit, že si lidé přes ni potvrzují, že jsou Britové. Z mého pohledu je to hloupost, vždyť jsme v 21. století. Jsem zvědav, co se stane, až tady královna nebude. Jestli se ten sentiment přenese i na jejího nástupce,“ předjímá spisovatel Paul.

„Jsem republikán, a kdyby to bylo na mně, zrušil bych monarchii hned zítra,“ říká Paul | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Republikánů ale není v Británii mnoho. Velmi aktivní bylo toto hnutí před 25 lety kolem tragické smrti princezny Diany, kdy se britská monarchie otřásala v základech.



„Řekl bych, že je to generační otázka. Předpokládám, že během příštích 15 až 20 let nastane konec monarchie, protože ji už lidé nebudou dál považovat za užitečnou,“ soudí Paul.

Britská královská rodina ale užitečná vlastně je. Její ekonomický přínos, například v podobě cestovního ruchu, je odhadován v přepočtu na více než 55 miliard korun ročně.

Faktem ale je, že Británie zažila republiku jen dvakrát a vždy na velmi krátkou dobu. Naposledy v letech 1659 až 1660. Vždycky předtím a vždycky potom vládl zemi král či královna.

Ať už je to královská svatba, narození královského potomka nebo oslava jubilea, někde poblíž nikdy nechybí skupinka skalních příznivců monarchie | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas