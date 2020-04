Projev Alžběty II.? Nikdo nečekal, že by dala najevo nevoli vůči krokům Johnsona, myslí si historička

Britská královna Alžběta II. pronesla v neděli večer poselství k národu. Stalo se tak vůbec počtvrté v historii, kdy s podobným projevem vystoupila. Podle historičky Johany Klusek z Univerzity Karlovy, to byl projev spíše symbolický a státnický. Panovnice ve své řeči vyzvala ke společnému odhodlání. V analýze Českého rozhlasu Plus také zaznělo, že je více než jisté, že impuls k vystoupení panovnice vzešel z Downing Street 10. Londýn 11:57 6. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alžběta II.; The UK's Queen Elizabeth addresses the nation over the coronavirus crisis | Zdroj: Fotobanka Profimedia (5012640)

Během zhruba čtyřminutové řeči panovnice poděkovala těm, kteří pracují tzv. „v první linii“, i těm, kteří zůstávají doma. Vyzvala ke společnému odhodlání a vyjádřila přání, že příští generace uvidí tu současnou ještě silnější než ty předchozí. Zmínila i svůj první takovýto projev, kdy ještě jako mladá následnice trůnu v roce 1940 během druhé světové války promluvila k dětem.

Historička Johana Klusek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy tvrdí, že to byl projev spíš symbolický a státnický, rozhodně ale nejde číst jako nějakou akci proti britskému premiérovi Borisi Johnsonovi.

„Nedá se očekávat, že by (královna, pozn. red.) projevila nějakou neochotu nebo nevoli proti krokům Borise Johnsona, ač by byly jakékoli,“ říká Johana Klusek ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Je prý víc než jisté, že impuls k vystoupení panovnice vzešel z Downing Street 10 a byl dopředu konzultovaný s administrativou v Buckinghamském paláci.

„Vláda dělá vše, co je možné, a snaží se vyhnout jakýmkoli dalším kiksům, k jakým došlo zhruba před třemi týdny,“ dodává. Historičce projev Alžběty II. připomíná ty, které královna pronáší pravidelně o Vánocích, tedy vždy 24. prosince.

Johnson v nemocnici

Podle nedělních dat Univerzity Johnse Hopkinse bylo v Británii 42 500 případů nákazy a přes 4 300 obětí.

„Zvládá to podobě jako jiné státy, jeden rozdíl tady ale je: Londýnské nemocnice se už musejí rozhodovat, které pacienty připojí k dechové podpoře a které ne. Je to jedno ze strašných rozhodnutí, a to v situaci, kdy nejsme v nějakém válečném stavu. Podobně se to děje v Itálii nebo ve Španělsku, a to vzhledem k velkému počtu nemocných, hlavně starých lidí.“

Každopádně se život Britů podle historičky zastavil. Lidé mohou jít na nákup nebo do práce, ale nic moc víc. Další zprávou nedělního večera byl převoz Borise Johnsona do nemocnice kvůli komplikací spojených s nemocí COVID-19. Johnson podstoupil v neděli rutinní testy poté, co u něj už 10. až 11. den přetrvávají vysoké teploty.