Alžírský prezident po několikaměsíčních demonstracích rezignoval. V čele státu byl 20 let

Alžírský prezident Abdal Azíz Buteflika po několikaměsíčních protestech Alžířanů odstoupil. Žádali, aby těžce nemocný prezident již popáté na tuto funkci nekandidoval. Butelfika rezignaci oznámil ústavní radě. Podle alžírské televize odstupuje počínaje úterkem. Svou funkci zastával 20 let, v čele státu byl od roku 1999. Alžír 22:27 2. dubna 2019

Buteflika kvůli protestům nejprve odložil volby, naplánované na 18. dubna, pak se snažil Alžířany zklidnit slibem, že v těch příštích už kandidovat nebude, nyní slíbil, že odstoupí do konce měsíce.

Alžírská agentura APS napsala, že Buteflika oficiálně oznámil předsedovi ústavní rady své rozhodnutí ukončit svůj mandát prezidenta republiky. V pondělí prezident slíbil, že odstoupí do 28. dubna, kdy skončí jeho mandát.

V Alžíru v úterý jednalo vedení armády a náčelník generálního štábu Ahmad Káis Sálah pak vyzval prezidenta, aby odstoupil hned. Podle alžírské agentury APS si armáda není jistá, zda je pondělní prohlášení o odstoupení do konce mandátu hodnověrné.

Demonstranti nejsou spokojení

Počátkem letošního února potvrdil přes prezidentskou kancelář úmysl znovu kandidovat na prezidenta a jeho záměr vyvolal značné pobouření v zemi. Alžířané vyšli do ulic a protestovali proti tomu, aby těžce nemocný Butelfika usiloval o svůj pátý mandát. Vůdci demonstrantů a opozice jsou toho názoru, že to ani tak není dost a že to neplní přání občanů změnit poměry ve vedení státu zásadním způsobem a skoncovat s tajnůstkářskou mocenskou strukturou.

Pátý a nejdéle sloužící alžírský prezident ukončil v roce 2002 desetiletou občanskou válku, která si vyžádala na 200 tisíc mrtvých, a ustál i protesty v rámci „arabského jara“ v letech 2010-2012, které svrhly řadu vůdců v oblasti. V posledních letech trápí Butelfika zdravotní potíže. Trpí následky mrtvice a svou poslední přísahu skládal v roce 2013 z invalidního křesla. Na veřejnosti se téměř neukazuje.