Alžírsko zavřelo jižní hranici pro Syřany. Považuje část běženců za členy islamistických milicí

Syřané mají nově zakázaný vstup do Alžírska přes jeho jižní hranici. Oznámilo to alžírské ministerstvo vnitra. Reaguje tak na nedávný příchod desítek lidí, které úřady podezírají z členství v islamistických milicích. Největší severoafrická země kvůli tomu v posledních dnech vyhostila 50 lidí do sousedního Nigeru.

Alžír 13:41 4. ledna 2019