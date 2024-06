Američanka Knoxová z kauzy vraždy studentky se dopustila křivého obvinění. Soud potvrdil tříletý trest

Do Normandie se sjíždějí váleční veteráni a státníci. Dorazili i zástupci vojenského klubu z Olomouce

Členové klubu přijeli do Francie s jeepy, spí ve vojenském stanu ve vojenských spacácích a mají uniformy. „My se snažíme napodobit ten život, co nejvíc to jde,“ popisuje Tomáš Chorý.