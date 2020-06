Zaměstnanci Amazonu v Německu jdou do stávky. Kritizují přístup firmy k ochraně před koronavirem

Zaměstnanci šesti logistických center amerického internetového prodejce Amazon v Německu vstupují od pondělí do stávky kvůli obavám o bezpečnost a zdraví poté, co někteří z nich byli pozitivně testováni na koronavirus. Stávka by měla trvat nejméně 48 hodin, uvedl odborový svaz Verdi.

