Palestinské vedení stáhne velvyslance ze čtyř států Evropské unie, včetně Česka

Palestinská samospráva sídlící na okupovaném Západním břehu Jordánu ve středu oznámila, že stahuje své velvyslance z Česka a dalších tří zemí Evropské unie, jejichž zástupci se zúčastnili recepce u příležitosti slavnostního otevření amerického velvyslanectví v Jeruzalémě. Informovala o tom agentura AFP. Opatření se vedle Česka týká Rakouska, Rumunska a Maďarska. Český velvyslanec se zúčastnil recepce, při slavnostním otevření ambasády ale nebyl. Ramalláh 14:04 16. 5. 2018 (Aktualizováno: 14:41 16. 5. 2018)

Jeruzalém je nejožehavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu. Palestinci chtějí jako svou metropoli převážně arabsky mluvící východní část města, kterou Izrael obsadil v roce 1967 a později anektoval.

Izraelská vláda naopak Jeruzalém považuje za nedělitelné hlavního město židovského státu. Většina světových mocností neuznává izraelskou anexi východního Jeruzaléma a konečný status města by podle nich měl být vyřešen při mírových rozhovorech.

Americký zastupitelský úřad v Jeruzalémě byl otevřen v pondělí u příležitosti 70. výročí vzniku izraelského státu. V té době se v Pásmu Gazy konaly protesty Palestinců, při kterých izraelské bezpečnostní složky usmrtily bezmála 60 lidí.

Ve středu své velvyslanectví v Jeruzalémě otevřela také Guatemala a do konce měsíce chce stejný krok učinit i Paraguay.

Česko by podle premiéra Andreje Babiše mělo do konce května v Jeruzalémě otevřít honorární konzulát a do konce roku Český dům jako prostor pro česko-izraelskou kulturní, obchodní a mezilidskou výměnu. Pro přesunutí ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma po vzoru USA se opakovaně vyslovil prezident Miloš Zeman.