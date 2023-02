Útočník, který zabíjel v El Pasu v roce 2019, přiznal vinu. Názor změnil po rozhodnutí vlády o trestu smrti

Útok v sedmisettisícovém El Pasu ležícím na mexických hranicích se odehrál v sobotu 3. srpna 2019 dopoledne místního času. Střelec vyzbrojený útočnou puškou AK-47 v obchodním domě Walmart zastřelil na místě 20 lidí a přes dvě desítky jich zranil. Tři další lidé podlehli svým zraněním později v nemocnici.

V El Pasu bylo v době střelby 3000 nakupujících a asi 100 prodavačů. Mnozí zákazníci prý přišli nakoupit potřeby před začátkem školního roku. Z třiadvaceti obětí střelce bylo několik mexických občanů a mnozí další měli hispánská jména.

Útočníka policisté zadrželi bez jediného výstřelu. Se zdviženýma rukama se vzdal policistům na křižovatce, kde zastavil jeho vůz. Policistům prý tehdy řekl: „Jsem střelec.“ Podle soudních záznamů rovněž uvedl, že mířil na Mexičany.

Jak popsala prokuratura, jel ze svého rodného města poblíž Dallasu deset hodin a před střelbou zveřejnil na internetu dokument, který říká, že jde „o reakci na hispánskou invazi do Texasu“.

Patrick Crusius has entered a "not guilty" plea on charges of capital murder related to the Aug. 3 shooting at an El Paso Walmart.

