Američan se přiznal k vraždě čtyř studentů. Dostal čtyřnásobný doživotní trest a unikl popravě

Soudce v americkém státě Idaho udělil 30 letému muži čtyřnásobný doživotní trest. Bryan Kohberger v listopadu 2022 zabil nožem 4 studenty univerzity ve městě Moscow. Vrah se sice vyhnul trestu smrti, z vězení už ale do konce života nevyjde, jelikož soud rovněž vyloučil možnost předčasného propuštění. Od stálého zpravodaje Washington 22:22 23. července 2025

Kohberger, který v minulosti studoval kriminologii a trestní právo, v listopadu 2022 v pronajatém domě poblíž kampusu ve městě Moscow na severu Idaha ubodal tři studentky a jednoho studenta ve věku 20 a 21 let.

Pitva ukázala, že všichni čtyři v okamžiku útoku zřejmě spali a že každého z nich loveckým nožem bodnul několikrát.

Vraha, který se odmítal k činu přiznat, následně usvědčila jeho DNA na vražedné zbrani na místě činu a záznamy mobilního operátora o přítomnosti jeho mobilu v blízkosti místa vraždy.

Američan proto uzavřel dohodu o vině a trestu a po více než 2 letech se k vraždě 4 studentů přiznal.

Unikl tak zastřelení popravčí četou. I kdyby v některém z případů vražd, z nichž byl uznán vinným, uspěl s odvoláním, nebo mu byl trest snížen, nastoupí vždy další doživotní trest.

Motiv neznámý

Během středečního procesu dostal Kohberger možnost se k případu před vynesením rozsudku vyjádřit, ale odmítl to. Stále se tak nepodařilo objasnit, co ho k usmrcení 4 studentů vedlo a proč nechal žít další dvě spolubydlící obětí.

Případ otřásl malou farmářskou obcí s přibližně 25 000 obyvateli. Soudní proces byl z venkovské oblasti severního Idaha přesunut do hlavního města Boise poté, co obhajoba vyjádřila obavy, že v okrese, kde k činu došlo, by Kohberger nemohl být spravedlivě souzen.