Američané věděli o íránském útoku předem. OSN sdělili, že zabití Solejmáního byla sebeobrana

Američtí vojáci v Iráku měli dost času na to, aby se připravili na íránský raketový útok, který v noci na středu zasáhl dvě základny. Nejmenovaný americký činitel to ve středu řekl listu USA Today. Televize CNN oznámila, že varování přišlo od Iráčanů, které na chystaný útok upozornil Teherán. Raketový útok byl odvetnou akcí za zabití íránského generála Kásema Solejmáního, to bylo podle Spojených států aktem sebeobrany.

