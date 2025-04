Američané jsou velmi nervózní. Očekávají, že cla jsou jenom začátek ekonomické války, varuje Švejnar

Obyvatelé Spojených států amerických začínají pociťovat dopady cel, které zavedl prezident Donald Trump. „Američané opravdu berou ekonomické aspekty vážně. Trump je pod tlakem. Snaží se udržet takovou tu pozitivní náladu, ten náboj,“ popisuje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu předseda výkonného a dozorčího výboru ekonomického institutu CERGE-EI, ředitel think-tanku idea a profesor na Kolumbijské univerzitě Jan Švejnar. Dvacet minut Radiožurnálu Washington 0:10 9. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Švejnar | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Kdy a jak citelně pocítí dopad zaváděných cel obyvatelé Spojených států?

Začnou je cítit velice rychle. Američané už to cítí na burzách. Musíme si uvědomit, že hodně jich spoří na penzi právě pomocí investic na burze. To jsou lidé, kteří už nyní cítí negativní dopad, který vidíme poklesem burz a jejich kolísáním.

Tlak na Donalda Trumpa se zvyšuje. Vidíme, že jsou i někteří politici, kteří mají obavy z toho, že cla budou mít negativní politické následky, popisuje ekonom Jan Švejnar

Pak je tam samozřejmě to očekávání, co se stane s cenami. Očekává se, že bude skok směrem nahoru, že ceny půjdou nahoru. Otázka je, bude to jenom jednorázový skok, anebo se to přenese do očekávání a tím by se mohla vytvořit i spirála, která by pokračovala.

Potom je otázka, co se stane s reálnou ekonomikou, to znamená s ekonomickým růstem. Očekává se, že by se na základě cel a dalších opatření (růst ekonomiky) zpomalil a dokonce by mohl vyvolat recesi.

BBC v minulých dnech rozebírala dopady na běžné nákupy, kdy upozorňovala především na ceny oblečení, kávy, alkoholických nápojů, elektroniky včetně mobilů nebo herních konzolí, také na ceny sportovních bot. Jsou toto podle vás ty věci, kde běžní Američané pocítí dopady cel ohledně cen nejdřív a nejcitelněji?

Bude to citelné. Jak rychle? To záleží na tom, jak rychle výrobci začnou promítat zvýšení cen.

Někteří samozřejmě už zvyšují zásoby předem, aby mohli prodávat ještě za starší ceny, za normální ceny. Tam to bude různorodé, ale každopádně dřív nebo později se to ve vyšších cenách projeví.

Analýza BBC upozorňuje na to, o čem jsme mluvili i v pondělních Dvaceti minutách Radiožurnálu s Tomášem Prouzou, že součástí opatření Donalda Trumpa je také zrušení výjimky při nákupech ze zahraničních e-shopů, kdy se při zásilkách s cenou pod 800 dolarů neplatily daně a cla.

To se změní třeba směrem k čínským e-shopům. Může toto výrazně změnit poměr sil mezi e-shopy na americkém trhu?

Může, protože samozřejmě hodně lidí nakupovalo a nakupuje skrz e-shopy z Číny a jestliže tam dojde k omezení, tak to může přesunout poptávku jinam.

Jak velká rána to pro velké čínské e-shopy může být?

Může to být podstatné, zvlášť u zboží, kde jsou spotřebitelé opravdu senzitivní na to, kolik stojí. Tam si myslím, že dopad může být podstatný.

Propad akcií

Připomínal jste, že propad cen akcií je tou první věcí, kterou pocítilo i mnoho běžných Američanů, protože si mnohdy spoří právě tím, že nakupují akcie nebo využívají podílové fondy. Jak rozšířené to ve Spojených státech je?

Je to poměrně silně rozšířené u středních vrstev. Chudší vrstvy nemají velké úspory.

Americký systém sociálního zabezpečení není velmi štědrý. Je to jenom úplně základní systém. Čili očekává se, že lidé si spoří. Často ve firmě přispívají též právě k tomu, že lidé každý měsíc nebo čtrnáct dní dávají peníze stranou a investují. Je to něco, co je opravdu velmi široké.

Jak na ten aktuální propad reagují Američané? Samozřejmě mají podobné zážitky z poslední doby. Můžeme vzpomenout krizi v roce 2008, propad akcií při pandemii COVIDu. Vedou tyto zkušenosti k tomu, že i teď jsou Američané trpělivější a klidnější?

Ne, já myslím, že jsou naopak velmi nervózní, protože očekávají, že to je jenom počátek té bitvy nebo války, která se nyní vede.

Když to mírně zjednodušíme, tak jsou dva typy lidí. Jsou ti, kteří vyčkávají, kteří říkají, že burza vždycky silně fluktuuje, ale má vzestupnou tendenci během pěti, deseti, patnácti let. Čili oni ty peníze nebudou potřebovat, potřebují je až na penzi, tak nebudou akcie prodávat.

Ale pak ten druhý typ, který je celkem běžný, je, že lidé prodávají, když burza klesá. Ti bohužel ztrácejí peníze, protože nakupují, když burza stoupá a je taková ta horečka, burza bude dále stoupat. Nakupují, když je draho a prodávají za nižší cenu, takže ti budou tratit.

Ono se to samozřejmě týká i spoustu lidí v České republice. Předpokládám, že vaše doporučení je ta první varianta, to znamená, nyní akcie neprodávat?

Přesně tak, teď neprodávat.

‚Studená sprcha‘

Může velký pokles cen akcií vyvolat tlak od Američanů, i od těch, kteří volili Donalda Trumpa, od příznivců Republikánské strany k tomu, aby Donald Trump ty své záměry změnil?

Tlak se zvyšuje, to už vidíme. Vidíme, že jsou jak jednotlivci, tak i někteří politici, kteří mají obavy z toho, že to bude mít negativní politické následky.

Trump je pod tlakem. On se snaží udržet takovou tu pozitivní náladu, ten náboj. Trump říká: „Podívejte se, krátkodobě zde mohou být problémy, ale dlouhodobě na tom budeme jako společnost mnohem lépe.“ Jeho ministři opakují ta samá slova. Ta nervozita tam je, tlak se vyvíjí.

Uvidíme, jak si povede v budoucích týdnech a dnech. To samozřejmě vědí i oponenti typu (vůdce Číny) Si Ťin-pchinga a samozřejmě politici EU.

Předpokládám, že to vědí také demokratičtí politici. O víkendu zažila USA velkou vlnu demonstrací, pokud jde o počet, demonstrace byly v celých Spojených státech. Očekáváte vzhledem k tomu, o čem mluvíme, že takových demonstrací bude přibývat a že bude víc účastníků na těch dalších?

Jestliže se ekonomická situace bude zhoršovat, tak bych to rozhodně očekával. Američané opravdu berou ekonomické aspekty vážně.

Trump do určité míry vyhrál proto, že lidé stále ještě nevěřili, že (bývalý prezident Joe) Biden vede ekonomiku dobře a věřili naopak, že Trump ji už povede lépe. Takže pro ně je toto taková neočekávaná studená sprcha.

Přesune se výroba zahraničních firem do USA? Kolik peněz může Donald Trump zavedením cel získat? A dá se očekávat recese americké ekonomiky?