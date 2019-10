Američané stahují ze Sýrie další vojáky. Kurdové jim odmítají vydat nebezpečné vězně

S postupem tureckého vojska dál do syrského vnitrozemí vyklízí své pozice v severní Sýrii americká armáda. Pokyn k dalšímu stahování dal prezident Donald Trump. Objevují se také zprávy, že bývalí spojenci Kurdové už s Američany odmítají spolupracovat při předávání vězňů z řad takzvaného Islámského státu. A nervozita se stupňuje i ve Washingtonu, kde kritici prezidenta Trumpa tvrdí, že i on má na rukou krev. Washington 10:23 14. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turecko-syrská hranice. | Foto: Murad Sezer | Zdroj: Reuters

Američané po zahájení turecké ofenzivy deklarovali, že z kurdských táborů odvezou vězně z řad Islámského státu. Prezident Donald Trump tvrdí, že Spojené státy ty nejhorší vězně mají. Oficiální zprávy mluví ale jen o dvou Britech, kteří popravovali americké zajatce a měli by být souzeni ve Spojených státech.

Další skupinu, asi šedesáti z nejnebezpečnějších bojovníků Islámského státu se podle zpráv deníku The New York Times Američanům nepodařilo získat. Kurdové, kteří se ve snaze o sebeobranu spojují se syrským režimem a Rusy, podle zdrojů listu už odmítají s bývalými spojenci spolupracovat a nechtěli Američanům před jejich odchodem vězně vydat. Tytéž zdroje uvádějí, že pro Američany bude těžké další vězně získat, navíc u nich hrozí útěky. Podle zpráv ze Sýrie už se to ostatně děje.

Ve Spojených státech se poměrně často objevuje také při komentování rozhodnutí Donalda Trumpa stáhnout vojáky slovní spojení „krev na rukou“. Použil ho třeba generál ve výslužbě John Allen, který velel v Afghánistánu a byl i součástí operace proti Islámskému státu. O krvi na rukou amerického prezidenta mluvil v televizi CNN.

Podobně mluvila bývalá poradkyně pro národní bezpečnost Susan Riceová nebo senátor Chris Van Hollen, který za Demokratickou stranu vede přípravy sankcí vůči Turecku.

‚Nezabránili bychom tomu‘

Kritici viní Trumpa z toho, že Turecku umožnil útok na bývalé kurdské spojence a také na civilisty. Velký rozruch pak ve Spojených státech vyvolala vražda političky Hevrin Chalfové.

Ministr obrany Mark Esper ale v televizi CBS řekl, že by americká přítomnost ničemu nezabránila. Turecko by podle něj útok v severní Sýrii zahájilo, i kdyby prezident Trump nedal rozkaz k prvotnímu odchodu amerických vojáků z oblasti turecko-syrských hranic.

Sám Donald Trump v neděli napsal, že bylo velmi chytré nezapojovat se do intenzivních bojů podél turecké hranice.

O možných sankcích se zatím jen mluví a píše. Republikáni a demokraté na nich začali pracovat už minulý týden, kdy byla pozice prezidenta Trumpa ještě nejasná. V neděli americký prezident oznámil, že o tvrdých sankcích vůči Turecku se zástupci obou stran v kongresu jedná a že ministerstvo financí je připravené je uvalit.

Vůči sankcím ale panuje ve Washingtonu i skepse. Kritici jsou přesvědčeni, že Turecko bude schopné případné sankce obejít, jako to udělalo v některých dřívějších případech.