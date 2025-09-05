Američané zadrželi v automobilce Hyundai na 450 přistěhovalců. Podle úřadů šlo o nelegální migranty
Americké imigrační úřady zadržely na 450 přistěhovalců při razii v rozsáhlém závodě jihokorejské automobilky Hyundai Motor v americkém státě Georgia. Informoval o tom v pátek federální Úřad pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny. Podle úřadů šlo o migranty, kteří v USA pobývají nelegálně. Jihokorejská vláda uvedla, že při razii bylo zadrženo mnoho Jihokorejců a že jejich práva při výkonu práce v korejských podnicích v USA nesmějí být porušována.
Místem čtvrteční razie bylo staveniště společného podniku na výrobu baterií jihokorejského výrobce baterií LG Energy Solution (LGES) a společnosti Hyundai Motor s názvem HL-GA Battery Company, který by měl zahájit provoz na konci tohoto roku, píše agentura Reuters s odvoláním na LGES.
Společnost Hyundai Motor uvedla, že razie její výrobu elektrických automobilů v rozsáhlém výrobním areálu o rozloze 1214 hektarů nenarušila.
„Hospodářské aktivity našich společností investujících v USA a práva a zájmy našich občanů nesmí být nespravedlivě porušovány,“ uvedl v pátek mluvčí jihokorejského ministerstva zahraničí. Jižní Korea podle něj americkému velvyslanectví v Soulu vyjádřila své znepokojení a lítost v souvislosti s razií. Mezi zadrženými je více než 30 Jihokorejců, píše agentura Jonhap.
Představitel amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti uvedl, že několik amerických úřadů „provedlo soudně povolenou vynucovací operaci, zatímco aktivně vyšetřujeme nezákonné praktiky zaměstnávání“.
„Provádíme zatýkání,“ prohlásil zvláštní agent pro vyšetřování vnitřní bezpečnosti v Georgii Steven Schrank na tiskové konferenci vysílané na místní televizní stanici.
Razie se zaměřila na jeden z největších a nejznámějších výrobních závodů v Georgii, který guvernér a další představitelé označují za nejrozsáhlejší projekt hospodářského rozvoje v historii tohoto amerického státu, píše agentura AP.
Hyundai Motor Group v závodě za 7,6 miliardy dolarů (158,9 miliardy korun) začala vyrábět elektrické automobily minulý rok. Závod zaměstnává kolem 1200 lidí.