Američani chtějí v Rusech vyvolat pocit, že za jejich porážkou nebude stát převaha zbraní NATO

Ukrajina prokázala neuvěřitelnou bojovou a informační zdatnost. Bez podpory Spojených států a dalších západních partnerů můžeme s jistotou říct, že by ji Rusko přemohlo brzy po zahájení invaze. Bez pomoci NATO by musela vést partyzánskou válku. Se západní podporou je ale schopna podnikat protiútoky kombinovanými zbraněmi, píše ukrajinský deník Kyiv Post. Svět ve 20 minutách Praha 18:01 19. listopadu 2022

Washington se snaží Kyjev vojensky podporovat, aniž by si zdánlivě přál ruskou porážku (ilustrační foto)

Hvězdami rusko-ukrajinské války byly hned od začátku ruční protitankové zbraně jako americký Javelin, britský NLAW a protivzdušné zbraně Stinger a Starstreak. Ukrajinci s nimi zacházeli tak zručně, že se divilo i americké vojenské velení.

Když se strhla bitva o Donbas, začali Američané na poslední chvíli Kyjevu dodávat i přesné dělostřelecké zbraně. Rakety HIMARS Ukrajincům umožnily vyrovnat ruskou dělostřeleckou výhodu. A dnes už si většina pozorovatelů myslí, že se karta obrátila a Ukrajina by mohla válku vyhrát.

Mohla by získat zpět nejen okupované území zabrané Rusy od letošního února, ale i Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014. Američtí analytici, jako bývalí generálové John Hertling a Wesley Clark, byli o této možnosti přesvědčení od začátku, tedy pokud Kyjev dostane v pravý čas správné zbraně.

Ukrajina Rusku podmínky dala

Americká strategie ale zatím vyžadovala určitou vyváženost – Washington se snaží Kyjev vojensky podporovat, aniž by si zdánlivě přál ruskou porážku. To je však zcela jasně rozporuplné a mnoho vysokých ruských politiků to ví.

Spojené státy nemohou dovolit, aby Moskva získala za svůj útok na Ukrajinu nějakou odměnu.

Na druhou stranu ale také nechtějí vypadat, jako by Putina tlačily do kouta, kde by mohl provést něco zoufalého, jako použít jadernou zbraň. Washington si kromě toho nechce znepřátelit ani evropské spojence, kteří trpí vysokými cenami energií a inflací.

Amerika dodává Ukrajině zbraně postupně. Posílá důležité zbrojní systémy, ale zatím váhá s posíláním letounů, tanků nebo střel dlouhého doletu, které by jasně ukázaly, že Rusko čelí nejen ukrajinským vojákům vycvičeným Severoatlantickou aliancí, ale i jejím zbraním.

Washington chce zkrátka vypadat pouze jako dodavatel zbraní nezbytných k ukrajinské obraně, nikoli k útoku. V posledních týdnech se tento aspekt americké strategie projevil tak, že Američané na Zelenského naléhají, aby ustoupil od rozhodnutí, že nebude s Ruskem jednat, dokud bude u moci Putin.

Podle nejmenovaných představitelů NATO citovaných nedávno italským deníkem La Repubblica jednat začnou, až se Rusové stáhnout z Chersonu. Předseda amerického Sboru náčelníků štábů generál Mark Milley řekl televizi CNBC News, že „příležitost“ k jednání nabídne zimní pauza v bojích.

Britský deník Daily Mail zas napsal, že jeden odborník na Kreml dokonce viděl „podmínky kapitulace“, které Ukrajina Rusku už předložila. I když to nemusí být záměrné, vzniká dynamika, kdy se Američané budou snažit vypadat, jako by drželi Ukrajince na vodítku.

Má-li to ale být věrohodné, musí Washington vyvolat v Rusech pocit, že hlavní příčinou jejich porážky je ukrajinská houževnatost a ruské chyby, nikoliv převaha zbraní a zpravodajských informací NATO, uzavírá Kyiv Post.

