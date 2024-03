Americká armáda postaví u Gazy přístavní molo. Na pevninu ale nevstoupí

Spojené státy u pobřeží Pásma Gazy postaví přístavní plošinu a molo, které umožní doručit humanitární pomoc na toto válkou zdevastované území. Samotná stavba mola však představuje logistickou výzvu a nese s sebou bezpečnostní rizika, píše zpravodajský web BBC. Podle něj se na provozu provizorního přístavu bude podílet asi 1000 amerických vojáků. Pentagon ale zároveň upozornil, že američtí vojáci na souš během celé akce nevstoupí. Washington 11:14 13. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loď Americké armády s humanitární pomocí na cestě do Gazy | Zdroj: Reuters

Do projektu byla zapojena soukromá firma Fogbow, kterou vedou bývalí zpravodajci a vojáci. Cílem projektu je dopravit do Pásma Gazy denně potravinovou pomoc odpovídající zhruba dvěma milionům jídel.

Z Kypru do Pásma Gazy vyplula první loď s humanitární pomocí, veze 200 tun mouky, rýže a potravin Číst článek

OSN s odkazem na nynější situaci v Pásmu Gazy uvedla, že tam „skoro nevyhnutelně“ propukne hladomor, pokud jeho obyvatelé okamžitě neobdrží pomoc. Tu je však velmi obtížné vzhledem k pokračujícím bojům a rozpadu veřejného pořádku doručovat pozemní cestou.

Plavidla americké armády v sobotu a v pondělí vyplula s potřebným vybavením do Středozemního moře.

Podle Pentagonu bude stavba provizorního přístavu mít dvě části, které bude třeba sestavit: velkou plovoucí plošinu z ocelových segmentů a molo dlouhé 548 metrů, rovněž z oceli, které povede k pevnině.

Velké nákladní lodě pomoc dopraví k plovoucí plošině, kde bude vyložena a následně naložena na menší plavidla, která ji dopraví k molu. U něj si ji vyzvednou nákladní vozidla pomoc bude dále distribuována po souši.

Molo bude postaveno na moři

Molo armáda sestaví na moři a vysune jej k pevnině, aby nemuseli na souš američtí vojáci.

Spojené státy jsou hlavním spojencem Izraele a stejně jako EU pokládají palestinské hnutí Hamás za teroristickou organizaci.

Izrael vede v Pásmu Gazy proti Hamásu válku od teroristického útoku této skupiny na Izrael loni 7. října, který si vyžádal 1200 obětí.

Americká armáda podobné provizorní přístavy v minulosti postavila v Kuvajtu, Somálsku, na Haiti a ve Střední Americe na pomoc po přírodních katastrofách. Dřívější obdoby plovoucích přístavů byly použity za druhé světové války po vylodění spojeneckých vojsk v Normandii.

Odborníci zároveň upozorňují na bezpečnostní hlediska projektu, aby byl přístav chráněn před nepřátelskou palbou, ale i davy hladovějících civilistů čekajících na souši.

Hamás se udrží ještě roky, Netanjahu možná ne, očekávají americké tajné služby Číst článek

Veterán amerického námořnictví Mark Montgomery, který má letité zkušenosti s poskytováním humanitární pomoci, uvedl, že tato operace bude vyžadovat vytvoření bezpečnostního obalu jak na pláži, tak v mělké vodě poblíž.

„Na molo se nemohou dostat civilisté,“ řekl Montgomery. „Mohou to být rodiče, kteří zoufale shání jídlo pro své děti - nebo se mohou snažit někoho zabít. To by zastavilo provoz,“ dodal.

Dva nejmenované zdroje BBC sdělily, že izraelská armáda bude zajišťovat bezpečnost na pláži, aby tam nevtrhly davy civilistů a že pomoc budou rozvážet neozbrojení místní Palestinci.

Očekává se, že společnost Fogbow bude mít pouze omezenou logistickou úlohu a nebude se podílet na distribuci.