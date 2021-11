Americká armáda tajila, že zabila v Sýrii 80 lidí, píše deník New York Times

Americká armáda v posledních dnech bojů proti Islámskému státu v Sýrii v roce 2019 při náletu zabila desítky civilistů. Napsal to list The New York Times a obvinil armádu ze zatajení faktů. Incident se podle deníku stal 18. března 2019 a váže se k místu zvanému Baghúz, kam se uchýlili ustupující bojovníci Islámského státu s rodinami. New York 13:32 15. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V den náletu dopadly na velkou skupinu lidí tři americké bomby (ilustrační foto) | Foto: Jason Reed | Zdroj: Reuters

Při náletu přišlo o život 80 lidí, z nichž armáda 16 identifikovala jako bojovníky IS a čtyři jako civilisty. O totožnosti zbylých 60 nedošla k žádnému závěru.

V den náletu dopadly na velkou skupinu lidí tři americké bomby přesto, že armáda měla k dispozici snímky ve vysokém rozlišení z bezpilotního letadla, z nichž bylo patrné, že jsou na místě i civilisté.

Útok sledovali v přímém přenosu prostřednictvím dronu američtí vojáci na americké letecké základně Al-Udajd v Kataru. „Kdo to shodil?“ ptal se v chatu podle deníku The New York Times jeden z těch, kdo záběry viděli. „Právě jsme bombardovali 50 žen a dětí,“ napsal druhý.

Po první prohlídce místa bylo zjevné, že o život přišlo kolem 70 lidí. Šlo o největší civilní ztráty z jednoho incidentu v boji proti Islámským státem, ale americká armáda se k této operaci veřejně nepřihlásila.

Počet obětí byl zřejmý od počátku a armádní právník akci označil za potenciální válečný zločin, který je třeba vyšetřit. Zprávy o počtu mrtvých byly ale „upravovány“. Některé byly odstraněny, pozměněny a zařazeny mezi tajné. Koaliční jednotky vedené Spojenými státy místo zahladily buldozery.

Věc začal vyšetřovat nezávislý inspektor ministerstva obrany, ale jeho zpráva byla pozdržena a neobsahovala žádnou zmínku o útoku. „Vedení rozhodlo věc pohřbít, nikdo s ní nechtěl nic mít,“ řekl Gene Tate, který na případu pro úřad inspektora pracoval. Za kritiku nečinnosti byl Tate propuštěn.

Podle zjištění The New York Times bombardování nařídila operační skupina 9 pověřená pozemními operacemi v Sýrii. Pracovala v takovém utajení, že v té době o svých akcích neinformovala ani vojenské partnery. O připravovaném útoku na Baghúz nevědělo podle listu ani vedení amerického letectva v Kataru.

The New York Times poslal minulý týden svá zjištění velitelství ozbrojených sil USA pro Blízký východ, Perský záliv a severní Afriku, pod něž spadaly boje v Sýrii. Velitelství tento útok poprvé přiznalo a uvedlo, že při něm přišlo o život 80 lidí. Nálety ale podle něj byly odůvodněné.

Zabily 16 radikálů a také čtyři civilisty, o 60 zbývajících není jasné, zda to byli civilisté. Částečně to bylo podle prohlášení velitelství proto, že i některé ženy a děti se chopily zbraní a bojovaly v řadách Islámského státu.

„Nesnášíme ztrátu životů nevinných a děláme vše pro to, abychom jim předešli. V tomto případě jsme o situaci věděli, útok jsme vyšetřovali s našimi důkazy a přijímáme odpovědnost za neúmyslné zabití,“ sdělil v prohlášení mluvčí velitelství Bill Urban.