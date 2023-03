Americká armáda má nedostatek mladých rekrutů. Zájem je nejmenší od války ve Vietnamu

Americká armáda dostává spoustu peněz, přesto je v krizi. Nemá totiž dostatek lidí. Kongres ve Washingtonu tento týden vyzval ministerstvo obrany, aby bylo kreativní a vymyslelo nové způsoby, jak lákat do řad ozbrojených sil více Američanů. Od stálého zpravodaje Washington 19:06 26. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Představitele Pentagonu varovali Kongres, že bude trvat roky, než se situaci podaří zlepšit | Foto: Kim Hong-Ji | Zdroj: Reuters

Zájem sloužit je mezi Američany nejslabší od dob po válce ve Vietnamu a nedostatek rekrutů podle zákonodárců ohrožuje národní bezpečnost Spojených států. Pentagon uvádí, že mladých Američanů mezi 17 a 24 lety schopných vojenské služby stále ubývá.

Teď je jich méně než čtvrtina a jen devět procent má o službu zájem. Nejhorší ze všech složek ozbrojených sil je situace v armádě. Ta v loňském roce naverbovala o 15 000 nových vojáků méně, než kolik chtěla a potřebovala. Nezaplnila tak čtvrtinu potřebné nové kapacity pro rok 2022.

I v letošním roce počítají v Pentagonu s tím, že zůstanou za očekáváním a svými potřebami, pokud jde o nové rekruty. Před časem si americká armáda stanovila cíl dostat se nad půl milionu vojáků aktivní služby. Místo toho ale čísla klesají a brzy může být vojáků méně než 450 000.

V námořnictvu nebo letectvu je trend podobný, ale situace není pro Pentagon tak dramatická. Američtí zákonodárci ale celkově považují tento stav podle deníku The Washington Post za problém ohrožující národní bezpečnost Spojených států.

Překážky pro nábor

Proč se tedy mladí Američané do armády nehrnou? Podle Pentagonu jsou příčiny různorodé a dá se říct, že i pozitivní. Ve Spojených státech je aktuálně nízká nezaměstnanost. Méně lidí je tak nuceno volit vstup do armády z nouze.

Během pandemie covidu měli také náboráři složitý přístup do škol, takže se jim špatně oslovovali případní zájemci z řad studentů. Stále více teenagerů také tíhne k vyváženějšímu životu, pokud jde o jeho pracovní a soukromou složku.

Při slyšení v Kongresu jeho zástupce Gabe Camarillo uvedl to, co se může zdát docela zřejmé. Totiž, že největšími překážkami pro nábor nových vojáků jsou strach mladých Američanů ze smrti nebo zranění, strach z psychické újmy nebo obavy z odloučení od rodiny a přátel.

Pentagon nyní mocně investuje do marketingu. Oživil dokonce i reklamní kampaň, která má kořeny v náborových akcích z 80. let minulého století. Senátoři vyzvali představitele ministerstva obrany, aby rozšířily možnosti pro nábor do ozbrojených sil.

Například, aby zmírnili kritéria pro podmínky, za kterých lidé smějí do armády vstupovat, aby zkrátili dobu nutného čekání po sportovním zranění a podobně. Představitele Pentagonu ale Kongres varovali, že bude trvat roky, než se situaci podaří zlepšit.