Americká média se snažila spojit Kirkova vraha s ‚trans ideologií‘. Vyšetřování je ale teprve na začátku
Týden po zastřelení amerického pravicového aktivisty Charlieho Kirka se média i veřejnost stále pídí po tom, jaké politické názory zastával střelec. Tyler Robinson, který je ze zastřelení influencera podezřelý, byl podle jedněch levicový a transgender aktivista, podle druhých zase registrovaný volič republikánů a křesťan.
Střelec po střelbě na univerzitě v americkém státě Utah policii unikal několik hodin. Během nich se na sociálních sítích i v médiích divoce spekulovalo o tom, o koho se může jednat. Pravicový aktivisté ze střelby okamžitě obvinili levici.
Vražda jako rozbuška? Část politiků chce smrt Charlieho Kirka využít, tvrdí zpravodaj
Tomu pomáhali i republikánští politici, včetně prezidenta Donalda Trumpa. „Po celá léta radikální levice srovnávala úžasné Američany, jako je Charlie, s nacisty a nejhoršími masovými vrahy a zločinci na světě. Tento druh rétoriky je přímo zodpovědný za terorismus, který dnes v naší zemi zažíváme, a musí okamžitě přestat,“ řekl ve videu, které zveřejnil na své sociální síti Truth Social den po střelbě. Tedy v době, kdy stále nebyl dopadený pachatel.
Amerikanistka Kateřina Březinová připomíná, že roli v tom hraje i velmi osobní vztah prezidenta se zastřeleným aktivistou. „Musíme si uvědomit, že Kirk byl jedním z lidí velice blízkých prezidentovi, patřil do toho nejužšího kruhu,“ popisuje.
Americká konzervativní média sympatizující s republikány také psala, že puška, ze které vrah pálil, obsahovala nevypálené náboje s vyrytou „transgenderovou a antifašistickou ideologií“. Bulvární deník New York Post se při tom odvolával na předběžné zprávy z policejních zdrojů. Jak se ale ukázalo později, žádné reference na téma tranzice na nevystřelených kulkách nebyly. Na jedné byl vzkaz: „hej fašisto, chytej!“ na další zase slova „Bella Ciao“.
Střelcem má být dvaadvacetiletý Tyler Robinson, který je v současné době vyslýchán. Podle zpráv z médií ale zatím s úřady příliš nespolupracuje a nevypovídá.
Spekulace o motivu
To ovšem nezabránilo dalšímu šíření neověřených informací o jeho možném motivu. Texaský guvernér, republikán Spencer Cox, na začátku týdne v médiích vystoupil s prohlášením, že Robinson žil a byl v partnerském vztahu s transgender osobou. Když mu ale moderátorka televize CNN položila otázku, jak je tento fakt relevantní pro vyšetřování, odpověděl, že to úřady stále zjišťují.
V USA je málo hlasů, které by diskuzi po vraždě Kirka uklidňovaly. Povede to k eskalaci, říká expert
Konzervativní média ale zašla ještě dál. Televize Fox News na svém webu zveřejnila článek, ve kterém tvrdí, že mluvila s příbuzným střelce. Ten má podezření, že Robinsonova politická orientace byla ovlivněna jeho partnerem.
„Myslím, že Tyler se za ten rok, co spolu chodili, hodně zhoršil. Jsou to velcí hráči (videoher) a je zřejmé, že mají skupinu, která ovlivňuje je i ostatní. Ale můj instinkt mi říká, že větší vliv měl (spolubydlící),“ řekl příbuzný.
V úterý proběhlo první soudní stání s Tylerem Robinsonem. Čelí sedmi obviněním, včetně vraždy s přitěžujícími okolnostmi a ovlivňování svědků. Státní zástupci pro něj žádají trest smrti. Soudní proces je ale teprve na samém začátku a trvat může podle expertů týdny i měsíce.
Robinson se k ničemu nepřiznal, u soudu se ale četly zprávy, které si po činu měl vyměnit se svým spolubydlícím. V nich se doznává, že k činu přiměla Kirkem šířená nenávist. Státní zástupci proto tvrdí, že Kirk se stal terčem útoku kvůli svému „politickému vyjádření“.
Podezřelý z atentátu na Kirka byl obžalován z vraždy s přitěžujícími okolnostmi. Hrozí mu trest smrti
„Pokud se tohle prokáže, tak je samozřejmě potenciál pro další eskalaci již napjaté a rozjitřené situace dost veliký. Ale je to skutečně na pováženou. Sám státní zástupce prohlásil vraždu Charlieho Kirka za americkou tragédii, což je téměř literární nebo civilizační symbol. V tomto směru možná budeme v následujících dnech svědky vzniku a tvorby takového symbolu,“ popisuje Březinová.
Podle amerikanistky je také důležité si uvědomit, jak vlivné bylo studentské hnutí Turning Point, které Kirk vedl. „Jejich akce vypadají jako velké popkulturní párty pro konzervativce. Jsou to však veskrze významné politické mítinky, na kterých se píše soudobá politika Spojených států amerických,“ vysvětluje.
„Já si myslím, že Charlie Kirk souvisí s kulturní válkou v USA víc než kdokoliv jiný. Navíc zemřel šokujícím způsobem a nelze předpokládat, že by tím tato kulturně-válečná dimenze přestala existovat,“ uzavírá.