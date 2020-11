ŽIVĚ: Americká noc z Prahy a Washingtonu. Sledujte exkluzivní speciál k volbám prezidenta USA

Donald Trump, nebo Joe Biden? Miliony Američanů rozhodují o tom, kdo se 20. ledna 2021 stane prezidentem Spojených států amerických. Dá se očekávat změna? A bude šéf Bílého domu znám už ve středu nad ránem středoevropského času, anebo bude rozhodovat soud? Sledujte až do středečního rána speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, a to s exkluzivním vysíláním na obou stranách Atlantiku.

