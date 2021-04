‚Je to symbol Jihu.‘ Spory o konfederační vlajku nekončí ani 160 let od vypuknutí občanské války

Právě na pondělí připadá výročí 160 let od vypuknutí americké občanské války. Ta ve svém důsledku vedla ke zrušení otrokářství ve Spojených státech, zániku Konfederace a návratu jižanských států zpět do americké Unie. Problémy a nerovnosti vyplývající z otrokářské historie ale v zemi přetrvávají dodnes. Od stálého zpravodaje Praha 21:12 12. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Haydenův stánek s jeho konfederační vlajkou | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Radiožunál

Hayden bydlí v Kentucky a na výpravy po Spojených státech vyráží s konfederační vlajkou. Když se ho ptám, co pro něj ten symbol znamená, trochu se nad otázkou podiví a říká, že přece americký Jih.

„Patří to k dědictví nás Jižanů. Myslím, že nakonec tenhle symbol zakážou. Levice totiž nemá ráda svobodu projevu, protože nevěří, že i nenávistné projevy by měly být chráněny. A taky nesnáší zbraně. A podle mě jakmile budou zakázány zbraně a nenávistné projevy, bude nelegální také konfederační vlajka,“ vysvětluje mi bělošský mladík svůj vztah k historickému symbolu otrokářských států, které se kdysi odtrhly od zbytku americké Unie.

„Vždyť vidíte, jak odstraňují ty sochy, naši historii. Jižanská historie je americká historie a tahle vlajka je její součástí,“ podotýká.

Konfederační vlajku jde ve Spojených státech hlavně ve venkovských oblastech celkem běžně spatřit u silnic nebo u jednotlivých stavení. Letos pronikla dokonce do budovy amerického Kongresu, když tam v lednu násilím vtrhnul dav příznivců Donalda Trumpa. I na oficiální akce bývalého prezidenta někteří jeho příznivci konfederační symboly nosili, třeba právě Hayden.

„Nemělo by to být považované za formu násilí a mohu vám říct, že jsem byl cílem útoků. Obviňovali mě, že propaguju násilí, jen proto, že mávám Trumpovou vlajkou, natož tou konfederační. Pro mě je to svoboda projevu. Tu bychom podle mě neměli obětovat tomu, aby se lidi cítili komfortněji. Takže kdyby s tím měl problém třeba potomek otroků a požádal mě, ať schovám konfederační vlajku, že mu to ubližuje? Bylo by to stejné, jako by mi to chtěl zakázat. Řekl bych mu, ať to nebere tak vážně,“ vysvětluje Hayden.

Čas od času se ve Spojených státech opakují průzkumy na téma konfederační vlajky. Podle nich ji Američané vnímají spíš jako symbol jižanské hrdosti než rasismu, i když poměr se stále více vyrovnává.

Téma je živé i v politické rovině. Například jižanský stát Mississippi loni schválil výměnu své oficiální vlajky s konfederační symbolikou za novou.

„Robert E. Lee byl americkým hrdinou, stejně jako George Washington,“ dává najevo Hayden, že on nesouhlasí s obměnou vlajek nebo i názvů ulic, dálnic či škol, které nesou jméno vůdčích postav americké Konfederace.

„Dnes strhávají sochy Roberta Leeho, zítra to budou ty Washingtonovy. Už strhli i Kolumbovu sochu. Levice, komunisti a radikální extremisti tím strkají nohu do dveří a chtějí nakonec zničit Ameriku a Američany. Aby rozštěpili pravici, k tomu je pro ně tím nejlepším klínem donutit vlastence, aby se vzdali konfederační vlajky a řekli, že je nenávistná, že ji nepotřebujeme a že patří do muzea,“ ukazuje mladík Hayden hrdě na svou červenou vlajku s modrým křížem a bílými hvězdami.

„Není to symbol nenávisti, je to symbol Jihu,“ říká závěrem Hayden.

