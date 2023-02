ONLINE: Spojené státy by podle deníku Financial Times měly Ukrajině poslat rakety s dostřelem 150 km

Nový balíček americké pomoci Ukrajině bude patrně zahrnovat rakety odpalované ze země s dostřelem 150 kilometrů. Uvedl to deník Financial Times s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Washington by přitom tuto pomoc v hodnotě 2,2 miliard dolarů (asi 48 miliard korun) mohl oznámit už v pátek, píše deník. Washington 7:35 3. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Systém HIMARS, který už teď má Ukrajina k dispozici. Rakety GLSDB by ale měly dolet až zdvojnásobit. | Zdroj: Profimedia

Podle informací Financial Times se USA chystají Kyjevu poskytnout konkrétně nově vyvinuté rakety GLSDB, které mohou být odpalovány z různých raketometů, včetně systémů HIMARS. Ty už má Ukrajina k dispozici v úpravě s dostřelem 80 kilometrů. Pokud by dostala i rakety GLSDB, jejich dosah by se tím téměř zdvojnásobil.

Spojené státy nadále odmítají Ukrajině poskytnout rakety ATACMS s dostřelem téměř 300 kilometrů. Podle deníku je tomu tak kvůli obavám, že by je Ukrajina mohla použít k útokům na ruské území.