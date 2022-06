Americká sněmovna po střelbě v Uvalde schválila zákon na omezení zbraní, Senátem nejspíš neprojde

Americká Sněmovna reprezentantů ve středu večer schválila zákon, který zvyšuje věkovou hranici pro nákup poloautomatických zbraní z 18 na 21 let a zakazuje prodej velkokapacitních zásobníků. Balík zákonů ovšem podle odborníků nemá šanci získat většinovou podporu v rovnoměrně rozděleném Senátu, píše deník The New York Times. Ke schválení zákonů zpřísňujících kontrolu zbraní vyzval republikány i prezident Joe Biden.

