Americká vláda už chce kauzu Assange smést ze stolu. Není jisté, že by byl odsouzen, říká amerikanista

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange se po dohodě s americkou justicí hodlá přiznat k porušení zákona o ochraně tajných informací. Dohoda zakončuje dlouhodobý spor a Assange se díky ní bude moci vrátit do domovské Austrálie. „Není vůbec jisté, že by americká vláda dotáhla tento proces do úspěšného konce,“ upozorňuje v rozhovoru pro Radiožurnál Tomáš Klvaňa z New York Univesity Prague. Rozhovor Praha 15:52 25. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Není vůbec jisté, že by americká vláda dotáhla proces do úspěšného konce, říká amerikanista (archivní foto z roku 2019) | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

Pojďme nejprve připomenout, o co v kauze jde, jestli se to dá vůbec stručně říct. Poprvé byl Assange zatčen 26. července 2010. Kvůli čemu?

Tehdy kvůli podezření ze sexuálního útoku, kterého se měl dopustit ve Švédsku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Tomášem Klvaňou z New York University Prague

Ale velmi brzy k tomu začala přibývat podezření, že by po Assangeovi možná mohla americká justice jít kvůli něčemu jinému.

Co přesně mu americká justice klade za vinu a jaký trest mu ve Spojených státech hrozí?

V roce 2019 byl obviněn z několika trestných činů, které se týkaly protišpionážního zákona.

Souhrnný trest se může vyšplhat až do výše několik desítek let, více než 50, myslím si, že okolo 75 let. To bylo opravdu velmi závažné obvinění.

Zakladatel serveru WikiLeaks Assange nepůjde do amerického vězení. Musí ale přiznat vinu za špionáž Číst článek

V pondělí uzavřel s americkými úřady dohodu o vině a trestu, která mu umožňuje být opět na svobodě. V úterý v noci našeho času osobně vyslechne rozsudek u soudu na jednom z ostrůvků tichomořského souostroví Severní Mariany, které jsou přidruženým státem USA. Odtamtud by měl zamířit přímo domů do Austrálie. Znáte vysvětlení, proč právě na tomto ostrově?

Nejjednodušší vysvětlení zní, že to je blízko Austrálie a ač jsou Severní Mariany teoreticky území Spojených států, jsou od nich velice daleko.

Zprostřed Tichého oceánu se chystá vrátit do Austrálie, kde nebyl opravdu dlouho. Připomeňme, že od roku 2012 byl uzavřen na ekvádorské ambasádě v Londýně. Tam byl sedm let a potom strávil pět let v britském vězení.

Assange přiznal vinu v jednom z mnoha bodů obžaloby. Proč se prokuratura spokojí s tím, že si pět let odseděl právě v britském vězení?

Bude to pravděpodobně proto, že americká vláda už chce tuto kauzu smést ze stolu.

Zároveň také z toho důvodu, že není jasné, zda by byl Assange opravdu odsouzen. Je obžalován z trestných činů, které jsou ovšem velmi kontroverzní.

Vydání Assange do USA má opět stopku. Může se znovu odvolat, rozhodl britský soud Číst článek

Může se hájit tím, že působí jako novinář,a to, že vyzrazoval tajné dokumenty v rozporu s národní bezpečností Spojených států, ho nemusí zajímat stejně, jako to nezajímá americké novináře.

Není vůbec jisté, že by americká vláda dotáhla tento proces do úspěšného konce. Obě strany se nakonec domluvily tak, že Assange dostane pět let, které už si odseděl v britském vězení, tudíž v zásadě už do vězení nepůjde.

Podle Assange přinesly zveřejněné dokumenty důkazy o spáchaných válečných zločinech. Může to být pravda?

Pravda to sice být může, ale je to trochu ideologicky zabarvené tvrzení. Je jasné, že videa, která tehdy publikoval, zavdávají jisté podezření na spáchání válečných zločinů.

Ale to, co se tehdy v Bagdádu odehrálo, lze také vysvětlit chybami amerických vojáků a nejasností situace. Za válečné zločiny bychom to mohli označit až poté, kdy by soud ať už ve Spojených státech, nebo někde jinde, ty vojáky odsoudil.

‚Mohl by dostat i trest smrti.‘ Britský soud odložil vydání Assange do USA, chce záruky Číst článek

Assange mnoho let, jak jste říkal, strávil na ekvádorské ambasádě v Londýně. Proč mu v roce 2019 nový ekvádorský prezident tamní občanství odebral?

Assange dostal „politický azyl“ od ekvádorského režimu v době, kdy ekvádorský prezident Rafael Correa byl velmi protiamerickým prezidentem, takovým radikálním levicovým revolucionářem, který chtěl škodit Spojeným státům a jejich zájmům po celém světě.

Poté, co se proměnila ekvádorská vláda, se změnila i ekvádorská zahraniční politika, a koneckonců po těch sedmi letech už měli Assange na své ambasádě už trošku dost, protože se tam nechoval úplně ideálně.

Z jakého důvodu ho odmítl vydat britský soud do Spojených států?

Britský soud se obával, že ve Spojených státech by ho mohli zavřít na samotku a že by podobně jako třeba Chelsea Manning byl rizikem pro sebevraždu. To je pádný důvod, proč by Britové neměli předat Assange americké spravedlnosti.

Toto se začalo urovnávat, když vláda prezidenta Bidena slíbila, že nic takového by ve Spojených státech nenastalo. Teď už se soud táhl jenom kvůli různým odvoláním.