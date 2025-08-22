Americká vláda získá desetiprocentní podíl v podniku Intel. Je to pro ně skvělá dohoda, tvrdí Trump

Vedení amerického výrobce čipů Intel souhlasilo, že poskytne vládě Spojených států desetiprocentní podíl v podniku. Uvedl to v pátek podle agentur americký prezident Donald Trump. Podrobnější informace o dohodě zatím vláda nezveřejnila.

Vedení amerického výrobce čipů Intel souhlasilo, že poskytne vládě Spojených států desetiprocentní podíl v podniku | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Agentura Bloomberg již v pondělí napsala, že Trumpova administrativa chce získat desetiprocentní podíl v Intelu výměnou za granty v hodnotě 7,9 miliardy dolarů (zhruba 165 miliard korun), které byly pro firmu schváleny za administrativy předchozího prezidenta Joea Bidena.

Plán údajně vzešel z nedávného setkání prezidenta Trumpa se šéfem Intelu Lip-Bu Tanem. „Souhlasili, že to udělají. A myslím si, že je to pro ně skvělá dohoda,“ řekl v pátek Trump novinářům v Bílém domě. Cena akcií společnosti Intel v pátek posílila o 5,5 procenta.

Americká vláda by se v případě dokončení dohody stala jedním z největších akcionářů Intelu. Hodnota desetiprocentního podílu v Intelu se podle současné ceny akcií na trhu pohybuje kolem deseti miliard dolarů, píše agentura Reuters.

Intel kdysi dominoval trhu s polovodiči, ale už několik let se potýká s problémy. Zejména v oblasti čipů pro umělou inteligenci zaujal vedoucí pozici specialista na grafické karty Nvidia. Intel je navíc pod silnějším tlakem i ve svém tradičním oboru, kterým jsou procesory pro osobní počítače a čipy pro datová centra.

