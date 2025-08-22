Americká vláda získá desetiprocentní podíl v podniku Intel. Je to pro ně skvělá dohoda, tvrdí Trump
Vedení amerického výrobce čipů Intel souhlasilo, že poskytne vládě Spojených států desetiprocentní podíl v podniku. Uvedl to v pátek podle agentur americký prezident Donald Trump. Podrobnější informace o dohodě zatím vláda nezveřejnila.
Agentura Bloomberg již v pondělí napsala, že Trumpova administrativa chce získat desetiprocentní podíl v Intelu výměnou za granty v hodnotě 7,9 miliardy dolarů (zhruba 165 miliard korun), které byly pro firmu schváleny za administrativy předchozího prezidenta Joea Bidena.
Americké akcie posilují po projevu šéfa Fedu Powella. Připustil snížení úrokových sazeb
Číst článek
Plán údajně vzešel z nedávného setkání prezidenta Trumpa se šéfem Intelu Lip-Bu Tanem. „Souhlasili, že to udělají. A myslím si, že je to pro ně skvělá dohoda,“ řekl v pátek Trump novinářům v Bílém domě. Cena akcií společnosti Intel v pátek posílila o 5,5 procenta.
Americká vláda by se v případě dokončení dohody stala jedním z největších akcionářů Intelu. Hodnota desetiprocentního podílu v Intelu se podle současné ceny akcií na trhu pohybuje kolem deseti miliard dolarů, píše agentura Reuters.
Intel kdysi dominoval trhu s polovodiči, ale už několik let se potýká s problémy. Zejména v oblasti čipů pro umělou inteligenci zaujal vedoucí pozici specialista na grafické karty Nvidia. Intel je navíc pod silnějším tlakem i ve svém tradičním oboru, kterým jsou procesory pro osobní počítače a čipy pro datová centra.