Americké jednotky zabily vysoce postaveného člena Islámského státu. Spolupracovaly na tom s Kurdy

Na čtvrtečním helikoptérovém útoku na severovýchodě Sýrie americká armáda spolupracovala se Syrskými demokratickými silami (SDF), které vedou Kurdové. Ministerstvo neuvedlo, jakou roli konkrétně Homsí v IS zastával. Do čela Islámského státu nastoupil v prosinci nový lídr poté, co byl ten předchozí zabit.

Americké síly po územní porážce Islámského státu v Iráku a Sýrii v letech 2017 a 2019 nadále podnikají vojenské operace proti spícím buňkám IS a jeho vůdcům. Po boku Kurdy vedených SDF v Sýrii působí zhruba 900 amerických vojáků.

Islámský stát a jeho přidružené organizace působí nejen na Blízkém východě, ale i v Africe. Své stoupence verbuje po celém světě.