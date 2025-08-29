Americké námořnictvo zvyšuje svou přítomnost v jižním Karibiku. Venezuela podala stížnost k OSN
Venezuela ve čtvrtek podala stížnost ke generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi kvůli soustředění lodí amerického námořnictva v jižním Karibiku a v okolních vodách. Informovala o tom agentura Reuters. Spojené státy tvrdí, že plavidla jsou v místě kvůli hrozbě latinskoamerických drogových gangů.
Lodě amerického námořnictva i pobřežní stráže pravidelně operují v jižním Karibiku, jejich současný počet ale výrazně převyšuje obvyklé nasazení v regionu. Nejmenovaný americký činitel podle Reuters uvedl, že na místě je, případně bude, sedm válečných lodí spolu s útočnou ponorkou na jaderný pohon.
Pentagon nezveřejnil informaci o misi, vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa ale uvádí, že může v tažení proti drogovým a kriminálním kartelům nasadit armádu. Administrativa už také pověřila ministerstvo obrany, aby připravilo různé možnosti.
Venezuela ve své stížnosti generálnímu tajemníkovi OSN sdělila, že soustředění amerických námořních sil v regionu porušuje Chartu OSN. Reuters poznamenal, že napětí mezi Venezuelou a USA se kvůli dění v Karibiku zvýšilo.
Americké úřady tvrdí, že autoritářský prezident Nicolás Maduro je zapojen do pašování kokainu do Spojených států a patří mezi vůdce drogové organizace Cartel de los Soles. Kvůli tomu americké ministerstvo spravedlnosti na Madura vypsalo odměnu 50 milionů dolarů (přes jednu miliardu korun). Spojené státy Madura za prezidenta Venezuely neuznávají.
Venezuelští představitelé v posledních týdnech často mluví o možnosti, že by Spojené státy Venezuelu napadly. Maduro tak mobilizuje své příznivce a o víkendu nechal zorganizovat nábor do milicí.