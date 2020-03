Ruská firma obviňovaná z ovlivnění prezidentských voleb v USA v roce 2016 chce 50 miliard dolarů

Ruská společnost, kterou Washington viní z vměšování do prezidentských voleb v roce 2016, se chystá podat žalobu na Spojené státy s požadovanou náhradou škody ve výši 50 miliard dolarů (1,2 bilionu korun). Oznámila to v úterý agentura Reuters s odvoláním na tiskové prohlášení ruské firmy Concord Management and Consulting, kterou vlastní miliardář a blízký spojenec Kremlu Jevgenij Prigožin.

