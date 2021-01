Fanynka Trumpa i QAnonu, odpůrkyně migrace. Žena zastřelená v Kapitolu sloužila u letectva

Žena, kterou smrtelně postřelila policie při středečních násilnostech v sídle amerického Kongresu, byla pětatřicetiletá bývalá příslušnice letectva a podporovatelka prezidenta Donalda Trumpa Ashli Babbittová. Informují o tom americká média. Při násilnostech, jež provázely vpád Trumpových příznivců do Kapitolu, zemřeli kromě Babbittové další tři lidé, podle dostupných informací kvůli náhlým zdravotním příhodám. Washington 20:10 7. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstranti během protestů vybili i okna Kongresu | Foto: J. Scott Applewhite | Zdroj: ČTK / AP

Babbittovou podle listu The Guardian policie postřelila, když se se skupinou výtržníků pokoušela dostat přes zabarikádovaný vchod Kapitolu, který střežili ozbrojení příslušníci pořádkových jednotek. Podle listu The Washington Post (WP) se žena pokusila proniknout do budovy poté, co další příznivci Trumpa rozbili okna.

O několik vteřin později byl slyšet výstřel a žena, která měla kolem pasu vlajku podporující Trumpa, se skácela na mramorovou podlahu. Z ramene jí tekl proud krve. „Zastřelili dívku,“ vykřikl někdo, načež dav začal prchat z jihovýchodního vstupu. Ženě ležící na podlaze podle jiných snímků poskytovali strážníci první pomoc. Zranění podlehla po převozu do nemocnice.

Policie identitu Babbittové a okolnosti incidentu nesdělila. Šéf washingtonské policie Robert Contee však ve středu potvrdil, že jednu ženu smrtelně postřelili příslušníci pořádkových sil Kapitolu a tři lidé zemřeli kvůli náhlým zdravotním příhodám.

Identitu ženy listu The Washington Post potvrdil její bývalý manžel Timothy McEntee. Upřesnil, že pocházela ze San Diega a dřív byla u letectva. Sloužila na misích v Afghánistánu a Iráku a později byla nasazena také v Kuvajtu a Kataru. McEntee uvedl, že svou budoucí ženu poznal v letectvu. Rozvedli se v květnu 2019 po čtrnáctiletém manželství.

Fanynka QAnonu

Před smrtí Babbittová vyjadřovala podporu Trumpovi na sociálních sítích a šířila jeho nepodložená tvrzení o tom, že listopadové prezidentské volby byly zmanipulované, píše WP. Na twitteru se označovala za veteránku a libertariánku. Ostře se vyjadřovala k imigrační politice a podporovala stavbu zdi na hranici s Mexikem.

V příspěvcích odkazovala také na internetovou konspirační teorii QAnon, podle níž stojí Trump v čele tajného tažení proti spolku demokratických politiků, hollywoodských herců a podnikatelů, který uctívá Satana a zneužívá děti. Rovněž vyzvala viceprezidenta Mikea Pence, který odmítl zablokovat potvrzení volebního vítězství demokrata Joea Bidena v Kongresu, aby rezignoval. Tvrdila, že by měl být obviněn z vlastizrady.

McEntee nevěděl, že se Babbittová vydala do Washingtonu na protest a zpráva o její smrti ho šokovala. Popsal ji jako chytrou a cílevědomou. Uvedl, že se znovu vdala a s novým manželem Aaronem Babbittem provozovala obchod s příslušenstvím k bazénům.

Podle její tchýně s ní manžel do Washingtonu nejel. Informoval o tom kanál WTTG, aniž zveřejnil její jméno. „Opravdu nevím, proč se rozhodla to udělat,“ řekla.

Manžel Babbittové stanici KUSI, jež sídlí v San Diegu, řekl, že jeho žena byla velkou fanynkou Trumpa a vlastenka.