Ministerstvo spravedlnosti nemá důkazy o rozsáhlých volebních podvodech. Trumpův tým to odmítá

Americké ministerstvo spravedlnosti nenašlo žádné důkazy o rozsáhlém podvodu, které by mohly změnit výsledek listopadových prezidentských voleb. V rozhovoru pro agenturu AP to řekl šéf resortu Trumpovy administrativy William Barr. Současný prezident Donald Trump vítězství svého demokratického vyzyvatele Joea Bidena stále neuznal. A tvrdí, že o vítězství v prezidentských volbách přišel právě kvůli podvodům. Washington 8:24 2. prosince 2020

Ministr spravedlnosti Barr dlouhodobě patřil k nejhorlivějším spojencům prezidenta Donalda Trumpa. Teď pro agenturu AP prohlásil, že se federální prokurátoři i Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zabývali některými stížnostmi, ale nenašli dosud žádné důkazy o volebních podvodech, které by mohly něco změnit na Bidenově vítězství.

„Zatím jsme neviděli podvody v takovém rozsahu, aby to mohlo ovlivnit vyústění voleb,“ řekl Barr. „Je tady jedno tvrzení ohledně systematických podvodů, že stroje byly naprogramovány, aby v zásadě změnily výsledky... Ministerstva vnitřní bezpečnosti a spravedlnosti to začala vyšetřovat a zatím jsme neviděli nic, co by to potvrzovalo,“ dodal.

Barr v listopadu vydal směrnici, která měnila zavedenou praxi a dovolovala prokuratuře ještě před potvrzením výsledků i bez důkazů o rozsáhlém volebním podvodu stíhat obvinění z případných nesrovnalostí. Kvůli tomuto pokynu ze své pozice odstoupil nejvýše postavený ministerský úředník pro potírání volební kriminality.

Trumpův právní tým krátce po Barrově prohlášení reagoval tvrzením, že ministerstvo spravedlnosti snad ani žádné vyšetřování nevedlo.

„S nejvyšší úctou k ministru spravedlnosti, jeho názor se zdá být bez jakýchkoliv znalostí nebo vyšetřování zásadních nesrovnalostí a důkazů o systematických podvodech,“ napsal Trumpův osobní právník Rudy Giuliani společně s další členkou týmu Jennou Ellisovou s tím, že budou nadále pokračovat ve své dosud neúspěšné snaze zvrátit výsledek hlasování.

Zopakovali přitom svá předchozí tvrzení o tom, že mají mnoho svědků, kteří jsou ochotni o údajných podvodech vypovídat pod přísahou, a že demokraté podváděli například manipulováním s volebními přístroji, na kterých Američané vyplňují své hlasy. Jejich údajné důkazy však zatím odmítly všechny soudy, před které Trumpova kampaň po volbách předstoupila.