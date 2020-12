Biden má již oficiálně jistých 279 volitelů. Kalifornie formálně potvrdila jeho vítězství ve volbách

Kalifornie oficiálně potvrdila výsledek prezidentských voleb a jmenovala 55 volitelů, kteří se zavázali hlasovat pro demokrata Joe Bidena. Ten si tak oficiálně zajistil většinu potřebnou ke zvolení americkým prezidentem, uvedla v noci z pátku na sobotu agentura AP. Washington 6:16 5. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zvolený prezident USA Joe Biden | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Poté, co státní tajemník Kalifornie Alex Padilla formálně potvrdil Bidenovo vítězství v tomto státu, má demokratický uchazeč o Bílý dům zajištěny hlasy přinejmenším 279 volitelů. K vítězství by mu postačovalo 270 volitelů.

Po inauguraci požádám Američany, aby sto dní nosili roušky, řekl Biden. Zvýšit chce i důvěru v očkování Číst článek

Až výsledky voleb oficiálně potvrdí také státy Colorado, Havaj a New Jersey, které tak dosud neučinily, Biden bude mít 306 volitelů, zatímco Trump 232, napsala AP.

Připustila, že tyto kroky bývají po volbách často ignorovanými formalitami. Ale letos se skryté mechanismy voleb dostaly do popředí vzhledem k tomu, že stávající republikánský prezident Donald Trump nepřestává popírat Bidenovo vítězství a usiluje o stále spekulativnější právní strategie, které by vedly ke zvrácení výsledku voleb.

Samo Bidenovo vítězství je zřejmé již několik týdnů. Avšak formální potvrzení více než 270 volitelů představuje „právní milník“ na cestě do Bílého domu, zdůraznil profesor práva Edward B. Foley s tím, že vše před tím představovalo jen „projekce“.

50 soudních sporů

Volitelé z jednotlivých států se setkají 14. prosince, aby formálně zvolili příštího prezidenta. Většina států má zákony, které zavazují jejich volitele, aby svůj hlas odevzdali vítězi hlasování v daném státu. Toto opatření potvrdilo letošní rozhodnutí nejvyšší soudu. Výsledky má schválit Kongres 6. ledna.

Američané vyhlížejí novou covidovou pomoc. Kongres se ale nemůže dohodnout a blíží se vánoční pauza Číst článek

„Prakticky víme, že 20. ledna bude Joe Biden uveden do úřadu,“ řekl AP Foley.

Trump a jeho spojenci otevřeli přinejmenším padesátku soudních sporů, kterými se snaží zvrátit výsledky zejména v Arizoně, Georgii, Michiganu, Pensylvánii a Wisconsinu. Více než 30 žalob již ale bylo zamítnuto či staženo, uvedla AP.

Dodala, že Trump a jeho spojenci také přišli s představou, že republikány ovládané zákonodárné sbory v těchto státech by mohly jmenovat konkurenční volitele, kteří by své hlasy slíbili Trumpovi. Ale to vůdci republikánů v uvedených státech odmítli a nejspíše by tento přístup stejně byl marný. Podle federálního zákona by totiž obě komory Kongresu musely tyto alternativní volitele schválit, dodala AP.