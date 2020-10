Trump se setkal s voliči v klíčové části Pensylvánie. Místní demokraté to označili za covidový večírek

Jerry žije tady v Erie a říká mi, že na Trumpův mítink jde, aby prezidenta podpořila, získala informace a taky pro ten strhující zážitek. Zatím stojí v dlouhé frontě lidí většinou bez roušek a stejně jako ostatní čeká, až na ni přijde řada a nastoupí do jednoho z autobusů.

Ty odsud z parkoviště odjíždějí plné a vozí tisíce Trumpových příznivců přímo do hlediště na zdejším letišti vzdáleném asi pět kilometrů.

„Nastoupím do autobusu tady s kamarádkami, dám si roušku a bude to v pohodě. Nikoho kolem sebe k tomu ale nutit nebudu. Je to svobodná volba. Riskujete i tím, když jdete nakoupit. Musíme žít dál, já se budu chovat zodpovědně a budu mít roušku nasazenou,“ popsala zpravodaji Českého rozhlasu v USA Jerry.

Ty nejsou povinné, na rozdíl od souhlasu, kterým každý účastník Trumpova mítinku musí přijmout riziko, že se může koronavirem nakazit a že prezident ani pořadatelé za to nenesou žádnou odpovědnost.

Scott patří věkem i zdravotní kondicí mezi ohroženější část populace, přesto chce Donalda Trumpa vidět naživo. „Můj čas na této planetě určuje Bůh. On je můj zachránce, a pokud onemocním, tak už uplynul čas, který mi vyměřil. Lidi by si měli přečíst Bibli. Taky se to podle mě trochu přehání. Mám astma, ale mám s sebou roušku, myju si ruce, dodržuju odstup,“ popsal Scott.

Jestli souhlasí s prezidentovými slovy, že imunolog a přední postava vládního pandemického týmu Anthony Fauci je katastrofa, na to se příznivcům Donalda Trumpa moc odpovídat nechce. Je to prý věc názoru, myslí si Zeena.

Covidový večírek

Krátce po setmění sestupuje z letadla přímo mezi nadšené fanoušky prezident Trump a oznamuje, že pandemie končí. Kdo si to nemyslí, to jsou zdejší demokrati, kteří nazývají Trumpův mítink super šiřitelem nemoci covid-19 a covidovým večírkem, i když nedávno tu svou předvolební akci uspořádal i jejich prezidentský kandidát Joe Biden.

„To bylo ale dobře zorganizované v souladu s vládními doporučeními a efektivní. Když tu byl budoucí prezident Biden, zvali jsme přes 200 hostů, kteří reprezentovali své komunity, a bylo možné dodržet rozestupy. To, co se právě teď děje na letišti, znepokojuje i vedení okresu, které varovalo, že počet případů covidu tu může vyletět nahoru,“ říká pro Český rozhlas James z místní kampaně demokratů v Erie.

Ta burcovala své dobrovolníky, aby odpověděli na Trumpovu akci ve městě tím, že za každého jejího návštěvníka kontaktují dva potenciální voliče demokratů.

„Byl to úspěšný den, i když dopoledne pršelo. Pak se ale dobrovolníci vydali za voliči do ulic, další jim telefonovali, takže oslovit dva Bidenovy příznivce za každého účastníka té Trumpovy akce na letišti, to jsme překonali,“ tvrdí šéf zdejších demokratů Jim Wartz.

Čí strategie tady v důležitém okrese u hranic s Kanadou bude fungovat víc, zjistíme po 3. listopadu, kdy volby amerického prezidenta skončí.