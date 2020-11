Unikátní data: prezidentší kandidáti cílili na Floridu. Biden za televizní reklamu utratil více

Prezidentská kampaň bývalého amerického viceprezidenta Joea Bidena vložila do televizní reklamy celkem 331 milionů dolarů (v přepočtu více než 7,7 miliard korun). Kampaň jeho soka Donalda Trumpa, který obhajuje prezidentské křeslo, zaplatila výrazně méně, a to 239 milionů dolarů (5,6 miliard korun). Nejvíce prostředků přitom kandidáti vynaložili na kampaň na Floridě. Ukazuje to analýza více než 25 tisíc objednávek volebních kampaní. VIZUALIZACE Washington / Londýn 16:24 3. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Útrata za politické televizní reklamy před prezidentskými volbami podle státu:

„Na Floridě kampaně utratily v součtu dvojnásobek druhého státu v žebříčku (Pensylvánie). Boj, který se tam odehrává, je opravdu lítý. Druhý stát, na který se obrací větší pozornost médií až v posledních dnech, ale kde kampaně hodně utrácely už delší dobu, je Arizona,“ popisuje pro server iROZHLAS.cz klíčové postřehy z analýzy dat Petr Baudiš, technický šéf a spoluzakladatel firmy Rossum.

„Arizona je třetí v pořadí útraty. To je zajímavé, protože aritmeticky na volby má spíš menší vliv, ale souboj je tam těsný. Sehraje možná úlohu, kterou měl kdysi New Hampshire, jako jazýček na vahách.“

Další oblastí, na kterou se společnost zaměřila, bylo, ve kterých státech naopak kampaně neutrácely. „Ze všech swing states (takzvaných kolísavých států, kde mají demokraté i republikáni tradičně vyrovnanou podporu, pozn. red.) vydá Texas za nejvíce hlasů, stál ale zcela mimo pozornost televizních kampaní,“ komentuje zjištění Baudiš.

„Hádal bych, že kvůli průzkumům demokrati Texas dříve trochu vzdávali, až poté, co Trump dostal koronavirus, tak Bidenova kampaň pár kampaní rozjela.“

Útrata za politické televizní reklamy před prezidentskými volbami v čase:

Rossum se zabývá automatizací zpracování obchodních dokumentů pomocí umělé inteligence. Na sběru dat o prezidentských kampaních spolupracovala s e.ventures, který firmu propojil s databází Federální komise pro spoje (FCC), americkou obdobou Českého telekomunikačního úřadu.

Kdo má větší šance, v čem jsou volby jiné a co bude po nich? Klíčové otázky a odpovědi k boji o Bílý dům Číst článek

„Americké televize mají zákonnou povinnost FCC předávat obratem všechny objednávky týkající se volebních kampaní. Je to typický příklad dat, která jsou teoreticky veřejná, doteď ale nebyla v podobě, kdy by šla třeba vynést na graf, kolik který kandidát utratí,“ vysvětluje šéf společnosti s tím, že 25 tisíc dokumentů, které zpracovali, by jednomu člověku zabralo přepsat rok.

Firma nyní jedná o využití dat s médii, jako je stanice CNBC nebo deník The New York Times. Letošní volby budou první zatěžkávací zkouškou. Jak ale Baudiš doufá, jejich zpracování dat by se mohlo zařadit mezi hlavní zdroje, a to nejen v příštích prezidentských volbách, ale i paralelně běžících volbách do kongresu a místních hlasováních.

„Spolu s prezidentem totiž obyvatelé jednotlivých okrsků volí i třeba soudce, školní rady nebo šerify. A pokud nějaký šerif utratí za reklamu v televizi milion dolarů, vzbudí to pozornost veřejnosti. A my dokážeme tato data jako první na světě konečně všechna dát do jedné tabulky,“ vysvětluje Petr Baudiš.

Reklama během Kolotoče

Další zajímavosti z předvolební kampaně nabízí server Politico. Podle jeho informací se Bidenova reklama zaměřila na vysílání soutěžních pořadů, které jsou obzvlášť oblíbené u seniorů. Objevila se proto například během programů, jako je Kolotoč (Wheel of Fortune) nebo Jeopardy.

Jak server připomíná, je to právě nejstarší skupina obyvatel, která se během pandemie nejvíce uchýlila ke sledování televize.

Bidenova kampaň má také širší záběr. Na svých stanicích jeho spoty vysílá celkem 32 televizních společností. Uvidí ji tak nejen diváci Foxu, ale i třeba Animal Planet, domově přírodovědných seriálů, History Channel, kde jdou primárně dějepisné dokumenty, nebo i stanicích s pořady pro kutily.