Den amerických prezidentských voleb tradičně zahájilo hlasování v osadách v New Hampshire

Zatímco celostátně vůbec není zřejmé, kdy vlastně bude jasné, zda v Bílém domě setrvá republikán Donald Trump, anebo jej vystřídá někdejší demokratický viceprezident Joe Biden, v Dixville Notch, která čítá méně než tucet obyvatel, bylo vše spočteno brzy po odhlasování. Všech pět voličů dalo svůj hlas Bidenovi.

Kromě sousední vsi Millsfield, která hlasuje rovněž v noci, se většina volebních místností na východním pobřeží USA začne otvírat od šesté ráno místního času (12.00 SEČ) a uzavřeny budou do 20.00 místního času (středa 06.00 SEČ).

First vote in Dixville Notch, NH is for Biden, from a lifelong Republican:



“I don’t agree with him on a lot of issues, but... my vote today is meant to send a message to my fellow Republicans that our prty can find its way back.”

pic.twitter.com/w86aJ06omz