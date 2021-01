Facebook zablokuje svolání akcí u Bílého domu v den inaugurace. V ten den bude všechny kontrolovat

Facebook zablokuje možnost svolávat na své síti akce v blízkosti důležitých vládních budov ve Washingtonu v den inaugurace nového prezidenta Joea Bidena. Provozovatel známé sociální sítě to uvedl v pátek ve zprávě na svém blogu. Dodal také, že bude všechny akce z 20. ledna související s uvedením prezidenta do úřadu kontrolovat a ty, které by porušily jeho pravidla, zruší.

Washington 7:33 16. ledna 2021