Hrdina i ‚Moskevský Mitch‘. Republikán McConnell v Senátu nejspíš zůstane, už ale nemusí být šéf většiny

Nancy si v republikánské kanceláři právě vyzvedla letáky a jde orodovat za McConnellovo znovuzvolení. Zdraví se při tom s Laurey, která už má tuhle dobrovolnickou šichtu za sebou a jde si vychutnat potvrzení Amy Barrettové do funkce u nejvyššího soudu coby velké vítězství | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas



Další fotografie (13) Necelých šest týdnů po smrti Ruth Ginsburgové je americký nejvyšší soud zase kompletní. Místo zaujala konzervativní hodnoty reprezentující Amy Barrettová. Do funkce ji potvrdil republikány ovládaný Senát. Týden před koncem hlasování jde o názornou ukázku, proč jsou volby do Senátu pro řadu Američanů stejně důležité jako ty prezidentské. Republikánům hrozí, že o většinu přijdou. Své místo v něm obhajuje i dosavadní šéf Mitch McConnell z Kentucky. Od stálého zpravodaje Louisville (Kentucky) 16:28 27. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Partička mladých voličů odjíždí od obří volební místnosti na výstavišti ve městě Louisville v Kentucky. Okýnka otevřená dokořán a zevnitř se linou zhudebněné nadávky Donaldu Trumpovi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž zpravodaje Českého rozhlasu v USA Jana Kaliby z konzervativního Kentucky

Na parkoviště neustále proudí desítky dalších a dalších lidí, kteří právě odhlasovali. Mezi nimi i Erica, pro kterou je vítězství demokratů v senátních volbách dokonce důležitější než zbavit se prezidenta, jehož jméno odmítá vyslovit.

Republikáni s 53 senátory mají teď vcelku bezpečnou většinu, ale obhajují letos skoro dvakrát víc křesel než demokrati. A na rozdíl od nich musejí o víc než deset z nich tvrdě bojovat v těsných volebních soubojích.

‚Na lidi kašle‘

Mitch McConnell tak může přijít o pozici lídra republikánské většiny, ale zřejmě ne o vlastní křeslo. Tady v Kentucky je proti bývalé pilotce americké námořní pěchoty Amy McGrathové favoritem.

Amerika už není, co bývala. Je to oni a my, myslí si veterán z trumpovské kavárny na Floridě Číst článek

„Dal jsem jí dnes svůj hlas, ale upřímně, taky pro mě není nejlepší kandidátkou. Radši bych volil někoho levicovějšího, ona je na můj vkus extrémně konzervativní demokratka. Tedy pořád lepší než Mitch McConnell, ale stejně ho neporazí. On na lidi z Kentucky kašle. Bere peníze od uhelných společností, které stejně umírají. A zablokoval balíček ekonomické pomoci, který by pomohl lidem, co kvůli pandemii i tady v Kentucky přišli o práci. Odmítá o tom v Senátu vyjednávat,“ řekl Radiožurnálu mladík Noah.

Kvůli tomu, že po ruském vměšování se do amerických voleb zablokoval několik návrhů zákonů na zabezpečení voleb před zásahy ze zahraničí, dostal McConnell od svých kritiků přezdívku „Moskevský Mitch“. Teď své odpůrce rozzuřil i coby hlavní strůjce zásadního posílení konzervativní většiny u Nejvyššího soudu, které neuniklo ani studentce Olivii.

„Jsem extrémně zděšená, co bude s ženskými právy. Můžeme ztratit přístup k potratům, antikoncepci, plánovanému rodičovství. To opravdu nahání hrůzu. Ale schválení Barrettové znamená třeba i ohrožení manželství gayů. Je to velmi smutný den pro tuhle zemi,“ popsala.

Prosazuje konzervativní zákony

Právě tady v Louisville je Mich McConnell doma, a i když jde o liberální ostrůvek v moři konzervativního Kentucky, má tu své oddané příznivce.

Nancy si v republikánské kanceláři právě vyzvedla letáky a jde orodovat za McConnellovo znovuzvolení. Zdraví se při tom s Laurey, která už má tuhle dobrovolnickou šichtu za sebou a jde si vychutnat potvrzení Amy Barrettové do funkce u nejvyššího soudu coby velké vítězství.

Trump může být první prezident, který by dvakrát vyhrál volby s menším počtem hlasů Číst článek

„Je to podle mě úžasná dáma, matka i soudkyně. Báječná, spravedlivá a rozhoduje na základě ústavy, tak by to mělo být. Mitch McConnell je podle mě opravdu dobrý v tom, že umí sehnat hlasy, které jsou potřeba ke schvalování toho, co se republikáni snaží prosadit. Myslím, že Kentucky rozumí tomu, že k dobrému vedení jsou letité zkušenosti potřeba. Už když začínal tady v našem okrese, byl dobrým stranickým organizátorem,“ popsala Nancy.

V Senátu už je McConnell třicátým šestým rokem, kandiduje na své sedmé funkční období, a tak se další republikánské dobrovolnice Michelle ptám, jestli není součástí té washingtonské bažiny, kterou prezident Trump slíbil vysušit.

„Ano i ne. Vím, že už je tam dlouho. Ale dělá dobrou práci, prosazuje zákony, které my konzervativci chceme. Ještě by měl na nějakých zapracovat. Ale co se týče schvalování soudců, v tom je, myslím, skvělý. Je dobře, že máme Mitche coby lídra v Senátu. Napadají ho, je to pro něj čím dál těžší a brzy podle mě skončí. Ale teď ho tam potřebujeme,“ myslí si Michelle a doufá, že demokrati nezískají Bílý dům.

A pokud ano, tak že k tomu coby jackpot nevyhrají také většiny v Senátu a Sněmovně reprezentantů. Bez nich je prezidentství mnohem komplikovanější.