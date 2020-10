Úspěšný byznysmen i člověk, který nesplnil sliby. Jedním z klíčových států ve volbách v USA bude Ohio

Je zima a prší, ale Carolyn a Joyce vypadají nadšeně. Ukazuji mi plné náruče – odnášejí si zahradní cedule, roušky, odznaky i trička se jmény demokratických kandidátů na prezidenta a viceprezidentku | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas



Další fotografie (12) Přesně za dva týdny skončí volby prezidenta USA. Víc než třicet milionů Američanů už svůj hlas odevzdalo, to je víc než pětina celkového počtu voličů z roku 2016. Ke státům, kde už se předčasně hlasuje, patří Ohio na americkém Středozápadě. Republikán Donald Trump tam minule porazil Hillary Clintonovou o osm procentních bodů. Současný kandidát demokratů Joe Biden věří, že on má v Ohiu šance podstatně větší, a proto i tam jeho kampaň napíná síly. Warren/Youngstown (USA) 13:36 20. října 2020

Ve městě Youngstown zaparkoval modročervený autobus s nápisem Biden-Harris a mladá dáma s megafonem vyzývá desítky lidí ve frontě na propagační předměty, aby měli nasazené roušky a dodržovali rozestupy šesti stop, tedy asi dvou metrů.

Je zima a prší, ale Carolyn a Joyce vypadají nadšeně. Ukazuji mi plné náruče – odnášejí si zahradní cedule, roušky, odznaky i trička se jmény demokratických kandidátů na prezidenta a viceprezidentku.

„V Ohiu je to tentokrát velmi těsné a myslím, že když budeme dostatečně vidět, může ho Biden letos získat. Lidi vidí korupci a krutost této vlády i Trumpa osobně. Myslí jen na sebe, nezajímá ho, jak trpí Američani, a lidi to vidí. Tady u nás slíbil zvýšit produkci oceli, to nedodržel. Ani to nebylo realistické. Ale pracovní místa se tu dala vytvářet jinak, třeba podporou zelené energetiky, což tahle vláda naprosto ignoruje. Přitom změna klimatu je pro nás všechny existenční hrozba,“ řekla Radiožurnálu Carolyn.

‚Nechci, aby se nám smáli‘

Ve zdejším regionu východního Ohia žije podle demografických údajů víc bělochů, víc lidí z venkovských sídel a s nižším vzděláním než ve zbytku státu. Donald Trump tu v minulých volbách sebral demokratům skoro dvě stě tisíc hlasů oproti roku 2012 a republikáni tu ani při kongresových volbách před dvěma lety neutrpěli takové ztráty jako v jiných částech Ameriky.

Ve městě Warren čeká v zástupu lidí před volební místnosti Craig. Přijel z půl hodiny vzdáleného městečka Hubbard, protože pro předčasné hlasování je otevřeno jedno místo v celém okrese.

„Nevím, jak to bude během volebního dne, tak jsem pro jistotu vyrazil teď. Hlavně proto, že se mi nelíbí, co vidím kolem sebe. Tohle není Amerika, ve které jsem vyrostl a kterou jsem měl rád. Říkáš, že jsi z Česka? Tak vidíš. Já chci, abychom měli ve světě pozici jako dřív, aby k nám ostatní vzhlíželi, a ne aby se nám smáli jako teď,“ říká další Bidenův volič z Ohia, kde pochopitelně ani republikáni nezahálejí.

Klíče od jejich kanceláře ve zdejším Trumbullově okrese jsou u majitele nemovitosti, který na požádání odemkne a lidi si přicházejí pro výzdobu svých aut či zahrádek.

‚Úspěšný byznysmen‘

„Všechny cedule jsou zadarmo, jen u té Trumpovy žádáme o příspěvek. Jeden je za pět dolarů, tři dáváme za deset. Lidi si můžou přijít, kdy chtějí, a provoz je tu velký. Sám nevím, jestli se dá věřit průzkumům. Pro Trumpovy cedule si chodí republikáni i registrovaní demokrati. Trumpův přístup k prezidentství nemusíte mít rádi, ale je efektivní a dotahuje věci v zájmu naší země do konce – a to se počítá,“ myslí si Mike a za ním v červené čepici nehybně sedí Trumpova figurína v životní velikosti.

Mike má dnes na starost dohled nad distribucí transparentů. Z předměstí Warrenu si pro jeden přijela i Jackie. Není registrovaná jako republikánka, ale Donalda Trumpa bude volit už podruhé.

„Vážím si ho teď víc než před čtyřmi lety. Upřímně – znala jsem ho tehdy jen z té jeho televizní show a myslela si o něm, že je arogantní kre*én. Ale nevolím ho kvůli jeho osobnosti a je mi ukradená jeho minulost. Volím ho coby úspěšného byznysmena. Ano, zbankrotoval a zadlužil se, ale komu se to při podnikání nestalo. Já jsem ani kvůli pandemii nepřišla o práci ani o peníze, Trump dělá svou práci dobře. Nemají ho rádi, protože má peníze a nemůžou si ho koupit,“ popisuje Jackie.

Kolik Američanů ho má rádo právě tady, to může být letos klíčové. Nikdy v historii se nestalo, aby republikán vyhrál prezidentské volby, a přitom prohrál tady v Ohiu.