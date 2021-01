Pelosiová: Buď Pence aktivuje 25. dodatek, nebo zahájíme proces ústavní žaloby na Trumpa

Pokud nebude americký prezident Donald Trump odvolán na základě 25. dodatku americké ústavy, demokraté spustí ve Sněmovně reprezentantů proces nové ústavní žaloby (impeachmentu) proti dosluhují hlavě státu. V dopise svým spolustraníkům to v neděli napsala šéfka dolní komory Kongresu Nancy Pelosiová. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters. Washington 7:04 11. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demokratická šéfka dolní komory Kongresu Nancy Pelosiová | Foto: Erin Scott | Zdroj: Reuters

Pelosiová chce v pondělí nechat hlasovat ve Sněmovně reprezentantů o rezoluci vyzývající Pence a kabinet, aby využili 25. dodatku ústavy a iniciovali Trumpovo sesazení. Pokud viceprezident nebude reagovat, demokraté spustí proces ústavní žaloby. Trump by tak byl prvním americkým prezidentem, který dvakrát čelil impeachmentu.

Do konce Trumpova mandátu ale zbývá jen deset dní. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Pelosiová si prý uvědomuje, že času je málo. V dopise demokratickým kongresmanům napsala, že je potřeba jednat okamžitě, protože prezident Trump představuje bezprostřední hrozbu pro americkou demokracii a ústavnost.

Demokraté chtějí Trumpa zbavit úřadu kvůli středečnímu útoku jeho příznivců na Kapitol, při kterém zemřelo pět lidí a desítky dalších byly raněných.

Pelosiová doufá, že k tomu najde podporu republikánů. „Hanba dvěma třetinám sněmovních republikánů, kteří po tom všem podpořili snahu zpochybnit volby. Pamatuji si, jak republikánští senátoři šli za Richardem Nixonem a řekli: ‚Je konec.‘ To se musí stát i teď,“ řekla v rozhovoru pro stanici CBS.

Navzdory slovům o tom, že je třeba Trumpa zbavit úřadu rychle, tak demokraté připouštějí, že celý proces by vlastně nakonec tak rychlý být nemusel.

Pence odmítá

Třetí nejvýše postavený demokrat ve Sněmovně Jim Clyburn v rozhovoru pro CNN řekl, že kongresmani by schválenou ústavní žalobu na Trumpa mohli do Senátu poslat až sto dní po nástupu nového prezidenta Joea Bidena.

Trump by už sice nebyl v úřadě, ale Senát, pokud by impeachment schválil, by ho mohl zbavit možnosti opětovně stát se prezidentem, takže Trump by už nemohl znovu kandidovat, což by uvolnilo cestu některým dalším republikánům s ambicemi na Bílý dům.

Demokraté by pak odkladem vytvořili prostor pro to, aby si nový prezident Joe Biden v klidu mohl vytvořit nový kabinet. Lídr senátních republikánů Mitch McConnell totiž už dřív naznačil, že impeachment Donalda Trumpa by horní komoru zaneprázdnil v prvních dnech Bidenova mandátu. Senát by tak nemohl potvrdit ve funkci jeho ministry.

Mike Pence ale podle svého poradce citovaného agenturou Reuters nechce prezidenta sesadit na základě 25. ústavního dodatku, tedy nechce Trumpa prohlásit neschopným vykonávat úřad.

Podpora mezi republikány

Republikánů, kteří vyzývají prezidenta k rezignaci nebo opatrně podporují snahu o impeachment, ale pomalu přibývá. Třeba senátor Pat Toomey ho vyzval k okamžité rezignaci. Podle něj není pochyb o tom, že prezident po volbách výrazně změnil své chování. Podle něj může být taky Trump trestně odpovědný za útok na Kapitol.

Trumpovo odstoupení požaduje i senátorka Lisa Murkowská, impechment nevylučuje Ben Sasse. Proti prezidentovi se v různé míře postavili i někteří republikáni ve Sněmovně reprezentantů. Bílý dům označil impeachment za politicky motivovaný krok, který jenom dál rozdělí zemi.

I nadále pokračuje vyšetřování středečních událostí na Kapitolu. Podle agentury Reuters úřady zahájily nejméně 25 vyšetřování kvůli domácímu terorismu. Prokurátoři už desítky případů předali soudům.

FBI uvedla, že dostala přes 40 tisíc tipů na příspěvky na sociálních sítích, včetně videí a fotografií, a teď je prověřuje. Třeba policie ve státech Virginia nebo Washington postavily některé své strážníky mimo službu, protože se údajně do útoku na Kapitol sami zapojili. V davu možná byli taky někteří hasiči z Floridy nebo New Yorku.