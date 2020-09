V Bidenově rodišti před čtyřmi lety zvítězili demokraté jen těsně. Koho budou ve Scrantonu volit letos?

Jerry sedí znuděně na terase ve stínu svého dřevěného, trochu oprýskaného bílého domku, před kterým se vyjímá cedule podobná těm na okolních pozemcích. S tím rozdílem, že nehlásá podporu Trumpovi ani Bidenovi. Čteme na ní: „Psi 2020 – lidi jsou k ničemu“.

Budu volit Trumpa jako minule. Jsem registrovaný coby demokrat, ale volím podle osobnosti, tvrdí Bob ze Scrantonu

„Objednala to moje manželka. Z kandidátů nemám rád nikoho. Upřímně, nevidím důvod, proč plýtvat časem a volit. Chodím do práce, z práce domů, platím složenky, to je celé. Naposledy jsem volil Obamu. Všichni ti řeknou, co chceš slyšet, a jakmile se ocitnou ve funkci, najednou je to jiná hra. To není jen Trump nebo Biden, takoví jsou všichni,“ vysvětluje Jerry.

Podobně k volbám skeptických Američanů je ve Scrantonu víc. Jerryho manželka říká, že volit se zatím taky nechystá a na nákup propagační cedule s nápisem Psi 2020 je patřičně hrdá: „Chtěla jsem něco zábavného. Nelíbí se mi žádný z těch politiků. Trump může udělat cokoli a lidi ho stejně budou podporovat. Já ho ale nemám ráda. To spíš Bidena, jenže on je tak starý... Ještě nevím, co udělám.“

Trump všechny uráží

Scranton je součástí asi půlmilionového souměstí v údolí mezi nízkými táhlými kopci severovýchodní Pensylvánie, která patří ke klíčovým státům voleb. Kdysi se tu těžilo uhlí, po druhé světové válce se oblast přeorientovala na jiná hospodářská odvětví a převaha Američanů střední třídy tu tradičně volila demokraty.

Pak ale přišel Donald Trump a dokázal to změnit – a právě oblasti, jako je tato, mu v roce 2016 pomohly vyhrát celé volby. Ve zdejším okrese, kde leží Bidenovo rodiště Scranton, přetáhl Trump na svou stranu tolik Obamových voličů z roku 2012, že to republikánský výsledek zlepšilo o víc než 20 procentních bodů.

„Ano, i já jsem dřív volil demokraty, ale naposledy jsem dal hlas Donaldu Trumpovi. Myslel jsem, že to bude dobré pro ekonomiku, když je ten byznysmen. Začal dobře, ale teď je všechno pryč. Změnil jsem názor. To, jak reaguje na pandemii, je tristní,“ hodnotí Bob, jeden z mnoha zdejších obyvatel důchodového věku.

„Navíc Trump uráží lidi, co nosí roušky, včetně novinářů, když se ho ptají. A vůbec – uráží všechny včetně veteránů. A ty jeho tweety – to je každý den něco. Navíc útočí na peníze, ze kterých se financují důchody. To je taky špatné. Biden podle mě není správným řešením, ale nikdo jiný na výběr není. Takže teď dám radši hlas Bidenovi než Trumpovi,“ popisuje Bob.

Demokraty klidně, ale Bidena ne

Je ale zřejmé, že jiní voliči Obamy, kteří minule přešli k Trumpovi, v prezidentově táboře naopak zůstávají i pro letošní volby. Patří mezi ně Barry, invalidní důchodce, který dříve pracoval v nákladní dopravě.

„Budu volit Trumpa jako minule. Jsem pořád registrovaný coby demokrat, ale vždycky volím podle osobnosti a podle toho, kdo podle mě odvede lepší práci. Proto jsem volil Obamu a teď Trumpa – kvůli ekonomice, té podle mě hodně pomohl. A taky jsem minule nechtěl dát hlas Clintonové,“ vysvětluje.

„Budu zas klidně volit demokraty, ale Bidena ne, přijde mi moc starý. A Trump má podle mě mnohem lepší program. Ale celkově si od politiků nic neslibuju a moc to nesleduju, jen občas se kouknu na televizi,“ uzavírá Barry.