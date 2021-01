Trump v Georgii podpořil republikánské kandidáty do Senátu. Jeho podporovatelé mluví o občanské válce

Trump do Georgie zamířil jeden den po vypuknutí aféry s nahrávkou, ve které tlačí na falšování výsledků voleb právě v tomto státě.

Ve frontě na kyvadlovou dopravu směrem na lokální letiště tady v podhorské oblasti u hranic s Tennessee stojí desítky Trumpových příznivců. Čekání na žlutý školní autobus jim zkracuje Marty. Drží ceduli s nápisem „Biden nevyhrál, všichni to víme“ a ochotně nabízí, aby se s ní kdokoliv vyfotil.

Zájemců má dostatek. Tyto konspirace jako kdyby byly vstupenkou na mítink. Každý, s kým se dávám do řeči, věří, že Trump mohl prohrát jedině podvodem.

Republikány vábila mimo jiné i rozlučka Donalda Trumpa. Manželé Linda a Dan jeli za prezidentem dva dny z Houstonu v Texasu. Považují to za životní zážitek a také oni věří konspiraci o ukradených volbách, takže ve skrytu duše doufají, že by to nemusel být poslední Trumpův mítink v roli prezidenta.

Považují ho za strážce americké demokracie. Aféru s uniklou nahrávkou telefonátu a Trumpovým nátlakem na změnu výsledků voleb tady v Georgii cestou zaznamenali, ale vykládají si ji jinak. „Nemyslím, že vyvíjí nátlak na změnu výsledků. Jen špatně zvolil slova, když řekl, aby našel víc hlasů. Věřím, že po tajemníkovi chtěl, aby se podíval na ten proces,“ říká Dan.

Cestou k dějišti mítinku míjím ceduli s nápisem, který vyzývá k bojkotu senátních voleb s tím, že jsou zmanipulované. Někteří republikáni se bojí, že tato kampaň s podpisem konspirační teorie QAnon může v úterý jejich kandidátům do Senátu v těsných soubojích uškodit.

‚Bude občanská válka‘

Pro voliče to může být trochu schizofrenní situace, tak jako pro Marka. „Volby byly podvodné. V těchto senátních jsem ale hlas odevzdal. V těch prezidentských Trumpovi ukradli vítězství a ještě to zvrátíme. Hodně lidí povstane proti komunismu. Trump v Bílém domě zůstane. V Americe bude občanská válka. Jiný způsob nevidím,“ řekl Mark Radiožurnálu.

Prezident Trump pak na zdejším letišti od podpory kandidátů do Senátu často odbíhá a dlouze za pomoci divokých konspirací vysvětluje, že prý volby vyhrál. Po svém Washingtonem Post odhaleném nátlaku na dodatečnou úpravu výsledků říká, že jeho telefonát s tajemníkovi Georgie se každému líbil.

„Trumpova návštěva přivede k volbám víc demokratů. Řeknou si – sakra, on má odvahu se sem vracet? Tak to opravdu musíme jít volit. Navíc mate republikány, protože vystupuje proti jejich guvernérovi a státnímu tajemníkovi, ale podporuje jejich kandidáty do Senátu, dokud se řídí tím, co řekne,“ pochvaluje si před dnešním hlavním dnem senátních voleb Craig, dobrovolník demokratů.

O tom, že tohle hlasování není žádný okresní přebor, ale zásadní věc pro celou zemi, svědčí i to, jak magnetizuje Američany z jiných států. Cam se sem do Georgie dočasně přesunula z Ashville v Severní Karolíně a do poslední chvíle se snaží aktivizovat voliče demokratů.

Podpora Trumpovi

Kandidátka republikánů, jejíž mítink to byl, Kelly Loefflerová slavnostně oznámila v Trumpově přítomnosti, že se přidá k senátorům, kteří ve středu napadnou schválení Bidenova vítězství.

David Perdue, druhý republikánský kandidát, je v karanténě po kontaktu s nakaženým covidem. Už dříve během dne vyjádřil podporu Trumpovi v souvislosti se zveřejněnou nahrávkou jeho telefonátu, ve kterém tlačí na změnu výsledků v Georgii.

Republikánští kandidáti tímhle možná trochu riskují úterní podporu některých umírněnějších republikánských voličů, třeba těch, kteří jim dali v prvním kole hlas, ale v prezidentské kolonce zaškrtli Bidena. A takových byly třeba v Perdueově případě podle výsledků zřejmě i desetitisíce.

Ale asi si to teď Perdue a Loefflerová vyhodnotili tak, že kdyby se plně nepostavili za prezidenta Trumpa se vším všudy, tak že by riskovali víc, protože by riskovali podporu jeho fanouškovské základny, která už je dostatečně znejišťovaná tím zpochybňováním spravedlnosti voleb i třeba kampaní QAnonu.

Pokárání od Kongresu

Na Trumpův rozhovor s tajemníkem už reaguje i Kongres. Kongresman demokratů z Georgie Hank Johnson splnil svůj slib a představil text rezoluce, která by udělovala prezidentu Trumpovi nejvyšší možné pokárání Kongresem, když nepočítáme impeachment.

I ten demokrati zmiňují, byl by v Trumpově případě už druhý. Ale procesně už se stejně do konce jeho prezidentství nedá stihnout. Je to za dva týdny. Pro nižší formu pokárání sehnal Johnson během prvního dne podporu a podpis víc než dalších devadesáti demokratů ve sněmovně, ale není jasné, jestli se o té třístránkové rezoluci bude vůbec hlasovat.

Stojí v ní mimo jiné to, že podle autorů prezident Trump zneužil moc svého úřadu k výhrůžkám státnímu tajemníkovi, pokud se nebude řídit jeho lživými tvrzeními. Také se tam píše, že se Trump snažil obyvatele Georgie zbavit práva na spravedlivé volby, což je v rozporu se zákonem.

Prokurátorka okresu Fulton v Georgii, kterého se nahrávka také dost týkala, už oznámila během pondělí, že je připravena Trumpa soudně stíhat, na což by se nevztahovala žádná forma případné prezidentské milosti nebo sebemilosti.