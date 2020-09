Jsme nejblíž občanské válce od Lincolnových dob, říká Marty o rozdělené společnosti USA před volbami

Americký prezident Donald Trump odmítá připustit možnost, že prohraje volby jinak než podvodem, a zaručit pokojné předání moci. Obavy o spravedlivý průběh voleb mají i demokraté. Zároveň oba tábory bijí na poplach, že vítězství druhé strany změní Ameriku k nepoznání. To je velmi výbušný koktejl a mezi Američany stoupá nervozita z toho, co se v listopadu stane. Chystají se na ústavní krizi a bojí se násilí i občanské války. Washington 12:36 25. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Remy Kayal patří mezi organizátory protestů proti rasismu a kdykoli má příležitost, rád debatuje s příznivci Donalda Trumpa | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Remy Kayal patří mezi organizátory protestů proti rasismu a kdykoli má příležitost, rád debatuje s příznivci Donalda Trumpa. Jako teď, když ve venkovské Pensylvánii potkal skupinu v autech a na silných motorkách.

Je na podobné diskuse zvyklý, jeho rodiče jsou na rozdíl od něj také voliči současného prezidenta. Když přijedou na návštěvu, příkop rozdělující americkou společnost vede přímo jeho obývákem.

„Své rodiče miluju a nechci je ztratit kvůli hádkám o politice. Radši stočím řeč jinam, když se naše konverzace vyhrotí. I mimo rodinu se snažím vést dialog s těmi, se kterými naprosto nesouhlasím. A věřte tomu, nebo ne, už jsem si s některými lidmi v trumpovských čepicích a tričkách dokonce vyměnil telefonní číslo,“ popsal Radiožurnálu Remy.

V minulých volbách Remy odmítl hlasovat pro Hillary Clintonovou, letos nakonec bude volit Joea Bidena, i když se sebezapřením. Víc než cokoli jiného to bude hlas proti Donaldu Trumpovi, kterého si přeje dostat pryč z Bílého domu.

Remy debatuje s Trumpovými příznivci | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Tak jako mnoho dalších Američanů se ale bojí, že to nebude jednoduché ani v případě prezidentovy volební porážky, a počítá s nejhorším: „Mám velké obavy. Pokud prezident prohraje, neponese to dobře. Jestli se pokusí výsledky zneplatnit nebo pokud pošta, kterou se snaží rozložit, nedoručí hlasy včas a nebudou započteny… Podle mě jsme nejblíž občanské válce od Lincolnových dob.“

Nejistotu a napětí kolem voleb vnímají i voliči Donalda Trumpa. „Bude to zajímavé, protože podle mě Trump vyhraje sněmovnu, Senát i Bílý dům, ale výsledky nebudou dlouho jasné, kolem hlasování vyvstanou otázky a bude chaos. Podle mě je to plán demokratů. A nepokoje budou horší, než jsme doteď viděli. Čtu hodně křesťanských proroků a je zvláštní, že všichni říkají totéž – protesty se vymknou kontrole, obzvlášť pokud Trump vyhraje,“ myslí si Marty z Pittsburghu.

Bidenův volič Remy Kayal říká, že on je připravený vyjít do ulic, pokud se Trump prohlásí za vítěze voleb, přestože výsledky budou ukazovat něco jiného. „Mým hrdinou je Martin Luther King. Jsem proti násilí, nikdy jsem se neúčastnil protestu, kde došlo k ničení majetku. A vím, že v ulicích mohou být ozbrojení Trumpovi příznivci. Lidi se tu střílí a umírají už teď. Ale miluju Ameriku a jsem připravený jít pokojně protestovat. Budu na správné straně historie, a když mě tam někdo zastřelí, bude to ušlechtilá smrt,“ dodal Remy.

Do americké volební noci z 3. na 4. listopadu zbývá pět a půl týdne.