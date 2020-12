Proč neslábne podpora teorie o volebním podvodu v USA? ‚Hrstka zákonodárců Trumpovi věří,‘ říká lobbista

Sbor volitelů tento týden potvrdil vítězství Joea Bidena v amerických prezidentských volbách. Přibylo i vrcholných republikánů, kteří jeho vítězství uznali. Blahopřál mu i šéf většiny v Senátu Mitch McConnell. Stále ale chybí ten nejvýše postavený, tedy Donald Trump. A prezidentovu konspirační teorii o ukradených volbách i nadále podporuje řada republikánských politiků. Někteří Trumpa vyzvali k vyslání armády do ulic či vyhlášení stanného práva. Washington 19:45 17. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biran Rider, republikánský lobbista a veterán pensylvánské politiky (vlevo), a Michael Manzo, viceprezident lobbistické firmy Triadstrategies, která v Pensylvánii spolupracuje s politiky demokratů i republikánů | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Michael Manzo říká, že Donald Trump do funkce přišel jako showman a jako showman taky odchází. Viceprezident lobbistické firmy Triadstrategies, která v Pensylvánii spolupracuje s politiky demokratů i republikánů nesdílí obavy některých Američanů, že Trump svým torpédováním volebních výsledků na roky dopředu podkopává americkou demokracii.

„Hodně se to nafukuje, ty řeči o zradě, protistátní činnosti. Trump většinou demokratické instituce nerespektoval. Ale tím se před nástupem do funkce netajil, takže by to asi nemělo nikoho překvapovat. Naše demokracie přežije, přečkala už mnohem větší hrozby, než je prezident Trump,“ řekl Radiožurnálu Manzo.

Co ale Manzo nechápe, to je myšlenkový postup mnoha republikánů, co se postavili za nedávnou Trumpem propagovanou žalobu, ve které stát Texas u Nejvyššího soudu marně napadal volební zákony jiných amerických států, kde vyhrál Joe Biden.

Jeden platný, druhý zkorumpovaný

I tady v Pensylvánii se našli kongresmani, co takto podpořili napadení stejných voleb, ve kterých oni sami vyhráli.

„K tomu je opravdu potřeba jistý stupeň gymnastiky, abyste věřili, že hlasy pro vás byly legitimní, ale hlasy pro jiného kandidáta na úplně stejných lístcích byly zkorumpované. Slyšel jsem zatím jen mučivé odpovědi typu, že stroje změnily jen hlasy u prezidentských kandidátů. Ovšem tady v Pensylvánii většina okresů stroje společnosti Dominion ani nepoužívá. Zatím mi nikdo nevysvětlil, jak se ti republikáni do takové komunikační pozice dostali. Ale volby se jim celkově povedly, až na ty prezidentské. Takže těžko říkat, že všechny byly v pořádku – kromě těch velkých,“ myslí si Manzo.

O tom, proč jemu známí lokální politici napadají volby, ve kterých sami uspěli, pro Český rozhlas nahlas přemýšlí i Biran Rider, republikánský lobbista a veterán pensylvánské politiky.

„Soukromě si myslím, že to dělají nejen proto, že by tomu sami věřili, ale kvůli těm, které zastupují. Můžete se projet po Pensylvánii a pořád uvidíte spoustu Trumpových cedulí, lidi je ještě nesundali. Něco takového nepamatuju, obzvlášť víc než měsíc po volbách. Jeho zarytí příznivci podporují prezidenta velmi agresivně. A nejsem si jistý, že už je úplně po všem, protože 6. ledna při potvrzování v Kongresu budou ještě nějaké pokusy výsledky napadnout,“ předpovídá Rider.

Co tedy tolik republikánů obecně vedlo a řadu stále vede k podpoře Trumpových ničím nepodložených tvrzení o ukradených volbách? Upřímné souznění s prezidentem? Strach ze ztráty voličů, anebo obavy o bezpečí, jak připustila například šéfka většiny v pensylvánském senátu?

Efekt Trump

„Myslím, že hrstka zákonodárců Trumpovým slovům o podvodu opravdu věří. Ale obecně jde o to, že Trumpovi příznivci jsou velmi loajální. Mnoho z nich nezpochybňuje nic z toho, co prezident říká, berou to jako evangelium. Takže se stalo, že zvlášť v některých velmi republikánských okresech se zvolení politici dostali pod extrémní tlak. Možná osobně Trumpovým teoriím nevěří, ale zastupují lidi, kteří jsou naprosto přesvědčení, že se stal podvod, i když pro to není žádný důkaz,“ říká Michael Manzo ze společnosti Triadstrategies.

Po odchodu Donalda Trumpa z Bílého domu čeká Republikánskou stranu rébus – jestli se odpoutat od Trumpova dědictví a jít dál, anebo naopak využívat jeho vlivu na voličskou základnu. Byť o tom dost možná rozhodne spíš sám Trump než kdokoli jiný a zatím nedává najevo, že by se chtěl stáhnout jen na golfová hřiště.

„Pro republikány je tu dobrá zpráva. I když Trump docela přesvědčivě prohrál, tak republikáni jako třeba tady v Pensylvánii jinak uspěli. A problémy tu měli ti umírnění, naopak těm protrumpovským se dařilo. Trump umí přitáhnout voliče. Ale jak jsme viděli v roce 2018, když sám Trump nekandidoval, bylo to slabší a uspěli demokrati. Takže za dva roky se ukáže, jak to s efektem Trump bude dál,“ myslí si Manzo a očekává, že Trumpovi oddaní lidé budou vedení Republikánské strany ovládat ještě dlouhé roky.

A často prý slyší, že pokud nebude znovu kandidovat na prezidenta sám Trump, připravuje půdu pro některé ze svých dětí.