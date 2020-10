Amerika už není, co bývala. Je to oni a my, myslí si veterán z trumpovské kavárny na Floridě

Do kavárny Conservative Grounds na západním pobřeží Floridy si můžete kterýkoliv den skočit pro kávu nebo koblihu. A jednou za týden či dva tam lze absolvovat výcvik nutný k tomu, abyste mohli nosit skrytou střelnou zbraň. Podnik, jak ostatně jeho název napovídá, je místním centrem konzervativních voličů, tedy především příznivců Donalda Trumpa. Od zpravodaje z místa Tallahassee 18:33 26. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protrumpovská kavárna Conservative Grounds | Foto: Jakub Lucký | Zdroj: Český rozhlas

Conservative Grounds je malá kavárna, která se ale od ostatních výrazně liší. Stojí před ní spousta amerických vlajek. Důležitý je také její podtitul: „Ta pravá káva pro Ameriku.“

„Conservative Grounds je místo, kde si můžete odpočinout nebo se pustit do produktivní debaty. Pár, který kavárnu založil, byl otrávený z toho, jak se jiné kavárny chovají k policistům a tak založili místo, kde jsou všichni členové záchranných sborů vítáni,“ vítá mě před podnikem jeho manažerka Kirsten.

Kavárna policistům nebo zdravotníkům nabízí třeba kávu zadarmo, zakladatelům ale jde podle ní i o prosazování určitých hodnot.

„Stojíme za ústavou, jsme konzervativci, chceme si zachovat naše ústavní práva, jako je svoboda vyjadřování nebo právo nosit zbraň, bez ohledu na náš původ. V to naši zákazníci věří. Věří ve Spojené státy, věří, že Donald Trump bude tato práva obhajovat,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

V kavárně je během nedělního odpoledne dost rušno, všechny stoly jsou obsazené. Výzdoba je hodně trumpovská, je tu hodně cedulí a nápisů. Ale také tady na zdi visí řada zbraní s nápisem: druhý dodatek. Ten zajišťuje Američanům právo nosit zbraň.

„Chodím sem kvůli myšlence téhle kavárny, jejím hodnotám. Chodí sem taky hodně veteránů, já jsem veterán z období vietnamské války,“ říká jeden ze štamgastů, potetovaný Bill, který se bojí toho, že demokraté ve Spojených států zavedou socialismus, což už je podle něj jen krok ke komunismu. Ale ten prý v Evropě dobře známe. A proto volí Trumpa.

‚Do Trumpa se zamilujete‘

Do kavárny si mimo jiné chodí povídat o politice s ostatními. Třeba s druhým Billem, který je také veterán.

„Dobré kafé a dobrá společnost. Můžete si tu povídat s kýmkoliv a nikdo na vás nebude křičet, nebude ječet, všichni jsou tady šťastní a spokojení. Podívejte se jinam, tam se všichni nenávidí. Chtěl bych debatovat i jinde, ale to se nedá, protože nedostanete zpátky žádnou rozumnou odpověď. Tahle země už není ta Amerika, co bývala. Je to oni a my, tak to je,“ myslí si druhý Bill, který zrovna přerušil debatu o politice s vedle sedícími ženami.

Komunisti podle něj infiltrovali Demokratickou stranu. On sám sice v minulosti volil třeba i Billa Clintona, ale Donald Trump ho před rokem definitivně přesvědčil, že je tím pravým prezidentem.

„Postupně se do něj zamilujete. Čím víc ho sledujete, tím je jasnější, že ten chlap má zlaté srdce. Je pro Ameriku, pro Američany, ne pro komunisty,“ dodává.

Většina médií je ale prý cíleně proti Trumpovi útočná, a to včetně sociálních sítí, které už Billovi několikrát, prý nespravedlivě, zablokovaly účty za projevy nenávisti.

Pocit, že je v menšině, má i velmi nábožensky zaměřená Debbie. V Conservative Grounds byla sice poprvé, uvnitř se jí ale líbí a v mnohém se ale s ostatními hosty shoduje. Ve své práci je naopak ve výrazné menšině, protože její kolegové jsou spíš liberálové.

Právě pocit vyčlenění nebo údajná nespravedlnost médií vůči Trumpovi spojuje snad všechny zákazníky. A i když šéfka kavárny Kirsten tvrdí, že kavárna je otevřená všem, většina demokratických voličů by si asi s místními štamgasty nerozuměla.