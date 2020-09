Část Američanů už v prezidentském klání odevzdala svůj hlas. Před volebními místnostmi se tvoří fronty

Rodiny, páry i jednotlivci si stoupají do fronty, která končí až zhruba 300 metrů od volební místnosti v budově samosprávy okresu Fairfax na předměstí hlavního města Washingtonu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas



Za šest týdnů vyvrcholí volby prezidenta USA. Hlasování už ale někde v září začalo, a to korespondenční i s osobní účastí v dřívějším termínu. Tyto dva způsoby jsou letos i kvůli koronaviru populárnější než obvykle. Během hlavního volebního dne 3. listopadu se podle průzkumu pro agenturu AP chystá hlasovat jen 43 procent voličů, minule to bylo 61 procent. A tak se už teď před volebními místnostmi tvoří dlouhé fronty, jako třeba ve státě Virginie. Od stálého zpravodaje Washington 19:19 22. září 2020

Rodiny, páry i jednotlivci přicházejí z parkoviště a stoupají si do fronty, která končí až zhruba 300 metrů od volební místnosti v budově samosprávy okresu Fairfax na předměstí hlavního města Washingtonu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Část Američanů už odevzdala v prezidentském klání svůj hlas. Natáčel Jan Kaliba

Roušku tu mají nasazenou všichni, ale penzista Harold si přinesl dokonce i campingovou židličku. Trpělivě ji posouvá z jednoho modrého puntíku označujícího bezpečné rozestupy na druhý. A většinu čekání už má za sebou.

„Zatím jsem tu hodinu a dvacet minut. Jak vidíte, přinesl jsem si židli, svačinu, pití, roušku a kšiltovku, protože jsem věděl, že budu čekat na sluníčku. Uvažoval jsem i o stanu, ale ten jsem nevzal,“ popisuje pro Radiožurnál.

Harold je šťastný, že už mu k cíli zbývají poslední metry a že tu není tříhodinová fronta jako ráno. Ptám se ho, proč se letos rozhodl volit tak brzy a osobně.

„Protože jsem se bál, že kdybych hlasoval poštou, mohl by někdo tvrdit, že se můj podpis neshoduje se vzorem, tak jsem si řekl, že osobně to bude lepší. A přišel jsem s předstihem, protože si myslím, že během volebního dne hrozí voličům zastrašování a že na některých místech dojde k násilí,“ přibližuje volič demokratů.

Skandování příznivců

Hned během úvodních dní osobního hlasování řešili právě u zdejší volební místnosti jeden z prvních incidentů. Sešli se tu příznivci prezidenta Donalda Trumpa, spustili skupinové skandování, volební úředníci je usměrňovali a některým voličům ve frontě poskytli doprovod do budovy.

Místní demokrati obvinili Trumpovy příznivce z pokusu o zastrašování voličů, které je definováno v zákoně jako ilegální, přítomní republikáni ale tvrdili, že to k zastrašování mělo daleko. Teď je tu klid a mír, dobrovolníci demokratů i republikánů postávají u svých informačních stánků. Občas, tak jako Andrea s čepicí „Trump“, spíš organizačně poradí voličům ze svého tábora.

„Myslím, že skoro každý už je rozhodnutý. Možná v kandidátech do senátu a do sněmovny ještě nemusí mít někdo jasno. Tahle oblast silně volí demokraty, ale přichází i dost prezidentových příznivců. A všichni se zdají být přátelští a příjemní, z toho mám radost. To je demokracie v akci,“ říká Andrea.

Někteří, tak jako Ashely, na čekání v dlouhém zástupu vyzráli. Zkombinovali dva způsoby hlasování a svůj lístek pro korespondenční volbu přišli osobě vhodit do zdejší zapečetěné volební schránky. O ty se v některých amerických státech vedou soudní spory – demokrati jich chtějí v terénu co nejvíc a minulý týden uspěli u Nejvyššího soudu v Pensylvánii, republikáni se tomu snaží zabránit, aktuálně třeba v Ohiu.

„Myslím, že v listopadu tu bude dlouhá fronta. I teď jsem ušetřila několik hodin. Dostala jsem hlasovací lístek poštou, vyplnila ho a tady odevzdala do schránky. Žiju nedaleko, už jsem byla rozhodnutá, komu dám hlas, a tohle považuju za bezpečný a rychlý způsob,“ vysvětluje Ashely.

Předčasné hlasování s osobní účastí končí tady ve Virginii posledního října, tedy tři dny před hlavním volebním dnem, který letos připadá na úterý 3. listopadu.

