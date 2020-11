Trumpovi právníci v soudní síni neopakují některé výroky, protože pro ně nemají důkazy, řekl Preuss

Americký prezident Donald Trump zahájil předávání moci nově zvolenému prezidentovi a jeho administrativě. V právní bitvě o zpochybnění vítězství Joea Bidena chce ale dál pokračovat. Podle Ondřeje Preusse z Katedry ústavního práva při Právnické fakultě Univerzity Karlovy jde jen o taktiku oddalování: „V zásadě všechny žaloby byly, nebo patrně budou neúspěšné,“ uvedl pro Český rozhlas Plus. Praha/Washington 13:57 25. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump | Foto: Susan Walsh | Zdroj: ČTK/AP

Preuss upozorňuje na to, že rétorika Trumpových advokátů mimo soudní síň se liší od té před tribunálem: „Tam už neopakují některá prohlášení, protože pro ně nemají žádné důkazy.“

Soudci si navíc neberou úplně servítky, i když jde třeba o státy vedené republikány, říká právník. „Zdá se, že ta taktika nesměřuje k tomu, aby byly výsledky voleb reálně napadeny. Spíš jde o to oficiální potvrzení výsledků oddálit.“

A přestože se před prezidentským volebním kláním mluvilo o hrozbě masových nepokojů, zdá se, že k prudším reakcím voličů v ulicích vývoj zatím nesměřuje.

Vondra: Bylo to těsné

O tom, že do Bílého domu nakonec Joe Biden nastoupí, nepochybuje ani bývalý český velvyslanec ve Spojených státech, dnes europoslanec za ODS, Alexandr Vondra. „K demokracii holt někdy patří i to, že věci nejsou úplně hladké a jednoduché. Faktem je, že výsledek byl těsný.“

Jestli předání moci nakonec proběhne hladce, závisí podle Vondry také na tom, jak dopadnou doplňovací volby do Senátu ve státě Georgia. „Pokud ale Joe Biden bude pokračovat s nominacemi tak, jak začal u klíčových funkcí, může uspět,“ tvrdí.

A připomíná, že Bidenův výběr spolupracovníků je zatím velmi centristický: „Nikdo z nominovaných do klíčových pozic zatím není z řad ultralevicové soldatesky. Lidé jako Antony Blinken (kandidát na ministra zahraničí) nebo John Kerry (pověřenec pro změnu klimatu) mají určitě velkou šanci.“

Návrat by byl složitý

Složitější situace bude stát před novým prezidentem USA na politické šachovnici středního a blízkého východu, predikuje Vondra. „Návrat ke statutu quo ante v případě jaderné dohody s Íránem nebude jednoduchý,“ tvrdí a připomíná změny, které s sebou přinesly nové mírové dohody mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty nebo Bahrajnem.

Očekávat tak lze spíš navázání na kroky odstupující administrativy Donalda Trumpa, myslí si europoslanec: „Budou to ale asi dělat diplomatičtěji a více ve spolupráci s Evropou.“

O něco jednodušší postavení bude mít Joe Biden v otázce případného návratu amerických vojáků do Afghánistánu.

„Momentálně do toho zasahovat nechce, ale určitě se mu to nelíbí – koneckonců doporučení americké generality bylo, aby se jednotky nestahovaly. Biden má ale pořád k dispozici určité torzo jednotek a může se rozhodnout přítomnost zase posílit,“ uzavírá třetí z hostů Speciálu Jiří Pehe, politolog a ředitel New York University Prague.