Americké prezidentské kandidatury. ‚Známé firmy‘ Biden a Trump, pokračovatel Kennedyů a dvě ženy

„Kandidát započal kampaň,“ zní v posledních týdnech často Spojenými státy. Aspiranti tak zakládají průzkumné týmy, které se snaží vytvářet analýzy sponzorů a pokouší se odhadnout, jestli jich budou mít dostatek, aby přilákali voliče.

President Biden on Tuesday formally announced that he will seek a second term. See who's running, and expected to run, in the 2024 presidential election so far. nyti.ms/3LueWVd

Server iROZHLAS.cz představuje šestici osobností, které by mohly zasáhnout do boje o Bílý dům. Vybrali jsme tři demokraty a tři republikány.

Po čtyřech letech v úřadu ještě jednou. Americký prezident Joe Biden v úterý oficiálně oznámil svou kandidaturu v roce 2024. Po týdnech spekulací a náznaků tak učinil prostřednictvím videa na sociálních sítích, kde další prezidentské volby prezentoval jako souboj hodnot. Mluvil o tom, že chce dokončit legislativní návrhy, které začal, a hodlá zajistit svobody všem Američanům.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly