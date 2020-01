Dvakrát tu zvolili Obamu, posledně ale dali přednost Trumpovi. Nyní chtějí demokraté iowský venkov zpět

Ve Spojených státech je 206 okresů, které dvakrát většinově volily za prezidenta Baracka Obamu, ale v roce 2016 se tam voliči přiklonili k Donaldu Trumpovi. Právě v těchto místech se velmi pravděpodobně budou v listopadu rozhodovat i letošní volby. Nejvíc takovýchto okresů najdeme v Iowě, kde zároveň v pondělí začnou prezidentské primárky. A tamní demokrati hledají způsob, jak ztracená klíčová území zase získat zpátky. Clinton (USA) 7:57 30. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít "Tak koho?" ptají se demokraté u Mississippi v iowském okresu Clinton, co 2016 nevolil Clintonovou (kdežto Obamu předtím dvakrát ano a o parník) | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Americký zpravodaj Českého rozhlasu se o snaze demokratů získat zpátky ztracená území přesvědčil v Clintonově okrese.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Americké prezidentské volby se nevyhrávají ve Washingtonu či New Yorku, ale třeba na venkově v Iowě. Více si poslechněte v reportáži Jana Kaliby

Clinton nevolil Clintonovou – to jsou volby 2016 v jedné holé větě. Zdejší okres patří k těm, kde Barack Obama dvakrát jasně zvítězil, ale Hillary Clintonová tu propadla a Donald Trump demokratům sebral jak tento okres na břehu Mississippi, tak v celonárodním měřítku i Bílý dům.

„Trump slíbil mnoho věcí, které nedodržel. Opravdu věřím, že to vrátí zdejší voliče demokratům,“ řekl Radiožurnálu Highland Nichols, bývalý předseda demokratické strany v tomto okrese na východě Iowy.

Sedíme ve skromném a plakáty demokratických kandidátů vyzdobeném stranickém sídle, odkud máme výhled na desítky komínů obří továrny na zpracování kukuřice. Neustále z nich stoupají mračna hustého dýmu a postupně splývají s ponurou zimní oblohou.

Volební korespondent v časech klimatické krize ‍



Není to žádné TGV, ale zase je to pracovna, restaurace, hotel a snídaňový bar v jednom, Washington-Chicago krásných 17 hodin přes noc #roadToIowa #IowaCaucuses pic.twitter.com/x1fhLrhgUU — Jan Kaliba (@JanKaliba) January 29, 2020

„Pracovní místa, která tu máme, nejsou moc dobře placená. Znám několik lidí, co přišli o dobré zaměstnání a teď v některých případech mají dvě práce, aby se uživili. Ekonomika nejsou jen akciové trhy, o kterých Trump pořád mluví,“ tvrdí v kanceláři, které teď vládne, Bill Jacobs, pro změnu současný šéf demokratů v okrese Clinton v Iowě.

Zdravotnictví i změna klimatu

„Zásadními tématy jsou tady u nás i zdravotnictví a změna klimatu. A myslím, že je tu k vidění hodně nespokojenosti s Donaldem Trumpem. Doufám, že nálada se od roku 2016 změnila, k tomu ještě impeachment a všechny věci, co o něm vyšly najevo. Co by podle mě okamžitě změnilo názor lidí na něj? Kdyby se dostala na veřejnost jeho daňová přiznání,“ dodal Jacobs.

‚Deklarovali svou zaujatost.‘ Trumpův štáb odmítá akreditovat novináře Bloombergovy agentury Číst článek

„Osobně znám dva lidi, co jsou nezávislí, ale minule se zapsali jako republikáni a volili Trumpa. Teď už jsou registrovaní jako demokrati, aby mohli v pondělí volit svého kandidáta. Trumpem jsou znechucení. Nesplnil podle nich své sliby a jsou zhnusení tím, jak se chová. Když já jsem byl malý, rodiče mě volali k televizi, když mluvil prezident. Teď aby naopak rodiče děti odháněli. To je ostuda, a proto ta dvojice přešla k demokratům,“ doplnil Nichols.

Ovšem jak oba demokrati vědí, jen poukazováním na to, jak je podle nich Trump špatný, se volby těžko dají vyhrát. A který z dvanácti stále ještě aktivních uchazečů je zárukou, že na místech, jako je tato iowská periferie, Trumpa tentokrát porazí, na to se mezi demokraty několik dní před startem primárek názory radikálně liší.

„Joe Biden má zkušenosti, nepotřebuje se zaučovat a může začít napravovat škody spáchané Trumpem od prvního dne. Svět ho respektuje a taky má podporu černošského obyvatelstva, pro které léta pracoval, takže může vyhrát i jižanské státy, kde ostatní Trumpa neporazí. Ale podpořím demokratického kandidáta, ať to bude kdokoli,“ myslí si Highland Nichols, Bidenův vrstevník, známý a opakovaně dobrovolník jeho kampaně.

Kandiduji na prezidenta, abych porazil Trumpa, oznámil miliardář Michael Bloomberg Číst článek

Bill Jacobs možná tiše nesouhlasí, před čtyřmi lety podporoval programově naprosto odlišného Bernieho Sanderse, ale teď prý coby organizátor pondělních volebních shromáždění demokratů nikoho veřejně nepodporuje. Ovšem s poslední větou svého předchůdce ve funkci šéfa zdejší odbočky Demokratické strany souhlasí.

„Myslím, že všichni demokrati jsou teď tak znechucení tím, co se za poslední tři roky stalo, že ať bude nominovaný kdokoli, budou držet spolu a podpoří ho. A taky doufám, že Trump porazí sám sebe, protože bude zřejmé, že nevykonává úřad tak, jak by měl. Takže by cesta k jeho porážce mohla být opravdu snadná,“ věří Jacobs.

Prezident se už ve čtvrtek bude v Iowě snažit dokázat opak, večer má v hlavním městě Des Moines mítink se svými fanoušky ze státu, kde i republikáni v pondělí zahájí primárky. Ty budou víceméně formalitou, ale Trumpova kampaň nic nepodceňuje.