Favoritem prezidentských voleb je Biden, porazit ho může ‚říjnové překvapení‘, říká amerikanista

Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že svou nákazu koronavirem považuje za „požehnání od Boha". Spojené státy ovšem patří k nejpostiženějším zemím na světě a podle amerikanisty Jiřího Pondělíčka si i více než třetina republikánských voličů myslí, že pandemii bylo možné zvládnout lépe. A půjde prý o rozhodující téma voleb, uvedl v Interview Plus. Interview Plus Praha 17:24 8. října 2020

„Zatím to nevypadá, že by onemocnění covidem-19 přihrálo Trumpovi nějaké sympatie a body ze soucitu, ale na přesná data z průzkumů si musíme ještě počkat,“ říká Jiří Pondělíček z Katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlově.

Část americké veřejnosti, která Trumpa podporuje, mohla podle Pondělíčka prezidentův machismus, s jakým průběh svého onemocnění komentoval, vnímat jako pozitivní.

„Jiní mají pocit, že se s pandemií nevyrovnal dobře a mohou Trumpovi vyčítat, že jeho chování je necitlivé. I vzhledem k tomu, že péče, které se mu dostalo, je pro drtivou většinu americké veřejnosti nedostupná,“ hodnotí Pondělíček.

Favoritem je Biden

„Ještě v lednu hodně z nás považovalo Trumpa za favorita voleb. Obhajující prezident má vždy jakýsi bonus u voličů a ekonomika šlapala poměrně dobře, což bývá jedním z rozhodujících témat. To trvalo až zhruba do dubna, teď neříkám, že nemůže vyhrát, ale favoritem je určitě Joe Biden,“ míní amerikanista.

„Trump se snažil hodně hrát na strunu práva a pořádku, hodně se o tom mluvilo i na republikánském sjezdu, ale zatím to nevypadá, že by to téma nějak poskočilo v žebříčcích důležitosti,“ hodnotí Pondělíček další předvolební témata.

Biden má nyní podle některých průzkumů až dvouciferný náskok, průměrně se pohybuje okolo 9 procent. Výraznou roli ovšem hraje i americký volební systém, při minulých volbách sice Hillary Clintonová získala více hlasů, ale Trump zvítězil v klíčových státech a dosáhl na většinu ve sboru volitelů.

Pondělíček podotýká, že klíčové státy v průměru několika posledních voleb volí spíše republikánské kandidáty. Pokud by se ovšem Bidenův náskok v celkovém počtu hlasů pohyboval okolo 6 procent, bylo by krajně nepravděpodobné, že by Trump obhájil post prezidenta.

Říjnové překvapení

Čas do voleb se krátí, o výsledku ale není rozhodnuto. Pondělíček připomíná takzvané říjnové překvapení, jak se v americkém politickém žargonu říká události, která na poslední chvíli ovlivní volby. Na druhou stranu ale podotýká, že letošní souboj je velmi stabilní.

„Muselo by jít o nějaký opravdu velký problém, nejspíš zdravotního rázu. Trumpova kampaň se snaží Bidena vykreslit jako příliš starého, nemohoucího a senilního – pokud by došlo k něčemu viditelnému, ovlivnilo by to jeho šance,“ poznamenává.

Před čtyřmi lety byl důležitým momentem kolaps Hillary Clintonové na veřejnosti: „Byl oficiálně vysvětlen vedrem a nedostatečným přísunem tekutin, ale u určité části voličů vzbudil velké pochyby o tom, zda je schopna úřad vykonávat,“ dodává amerikanista.

Pondělíček zmiňuje agregátor volebních průzkumů FiveThirtyEight, který v této fázi kampaně dával Clintonové asi 85procentní šanci na vítězství, do dne voleb ale spadla na 71 procent.

„Biden momentálně má šanci okolo 80 procent, ale vítězství Trumpa vyloučené není. Tvrdit nyní, že to dopadne jedním či druhým směrem, je spíše věc fanouškovství než analýzy,“ uzavírá.

